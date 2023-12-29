民調／三強鼎立！賴蕭僅領先侯康4.2％　游盈隆：最難捉摸選舉

「趙少康吃誠實豆沙包！」　賴清德笑稱：感謝他真心推薦

▲感謝趙少康投影片一出來，台下青年大笑。（圖／賴清德YouTube）
▲感謝趙少康投影片一出來，台下青年大笑。（圖／賴清德YouTube）

記者陳佩君／台北報導

民進黨今（29）日舉辦「人蔘好彩投-挺台灣應援之夜」，包含總統蔡英文、民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴都到場，與年輕朋友互動。賴清德在致詞時打趣說，感謝國民黨副總統候選人趙少康對他的心心念念，「從來沒有一個人像趙少康一樣的人，這麼惦記著我」。

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民進黨今晚間在台北市中山區1919藝文中心，舉辦「人蔘好彩投」應援之夜活，包含賴清德、蕭美琴、蔡英文及民進黨台北市立委候選人都共襄盛舉，與現場年輕人互動。

賴清德提到，他與蔡英文4年前獲得817萬票人民的託付，而這4年來「我們不用膝蓋走路」，勇敢自信與世界同行。

賴清德笑稱，上禮拜副總統政見發表會，蕭美琴表現第一名，他非常肯定蕭美琴，也非常感謝趙少康對他的心心念念，「從來沒有一個人像趙少康一樣的人，這麼惦記著我」；在此時，賴清德後面也出現「感謝趙少康真心推薦」投影片，引起台下哄堂大笑。

賴清德提到，一場政見發表會提到他的名字超過40次，很感謝趙少康對他的真心推薦，「他說如果我當選總統，我就是他的老大，我就是他的老闆，我就是他心目中的掃黑英雄，而且將來一定是最好的總統」。

「我從來沒有這麼贊同過趙少康先生！」賴清德打趣說，謝謝趙少康，他應該吃了一顆大顆的誠實豆沙包，不過，他想和大家說，他當選總統，人民才是老大，人民才是老闆，每個認真打拚的人才是真正的英雄。

賴清德指出，他很榮幸與蔡英文一起為台灣打拚、一起面對挑戰，現在的他有信心接下小英的棒子，一起守護台灣，明天他要辯論的對象是侯友宜、柯文哲，「我要和今年曖昧大半年，換來破局的兩人辯論，請大家準時收看，替我加油！」

▲民進黨今舉辦「人蔘好彩投-挺台灣應援之夜」。（圖／賴清德YouTube）
▲民進黨今舉辦「人蔘好彩投-挺台灣應援之夜」。（圖／賴清德YouTube）
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