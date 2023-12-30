今日我最匯／台幣封關2023年貶0.08%　專家：1月還有高點可期　

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之後，隨著美國聯準會（Fed）持續升息及資金外移，加上經濟基本面轉壞，出口疲弱，7月至10月外資更賣超台股逾5000億元，新台幣兌美元也一路回貶，11月1日更一度貶至32.495元，創下2016年6月上旬以來新低。
不過，11月新台幣開始大翻身，除了美國聯準會升息循環接近尾聲，市場預期明年可能啟動降息，美國總統拜登與中國國家主席習近平11月在APEC峰會期間會談，也帶來和平紅利，加上外資班師回朝大買台股，光11月就買超台股達2400億元，帶動新台幣狂飆升，光11月就大升1.159角，月升3.71%，月線終止連7黑。
12月在外資持續匯入，並買超台股1679億元，加上季節性資金需求強勁，新台幣兌美元也持續升值，尤其美元指數下探100整數關卡，創下今年7月中旬以來新低價，影響所及，亞洲貨幣強勢在聖誕假期之後，幾乎全數走升，12月27日更進一步升破31元整數關卡，一度來到30.641元，只是12月29日封關日，未能延續連7天的「升」勢，終場收30.735元，貶值1.7分。而累計2023年全年小貶2.7分，年貶0.08%。
展望2024年，法人指出，從歷史經驗分析，每年12月及農曆春節前，新台幣兌美元匯價通常呈現走升的機率較高，主要反映廠商年末作帳，還有春節前新台幣資金需求，搭配外資資金重新配置的元月效應加乘，漲幅因而放大，這樣的情勢反映在1個月期的NDF匯價已來到30.38元，也是今年4月上旬以來的最高價位。至於春節假期過後能否進一步走升？關鍵在美國景氣乃至於聯準會的政策動向，需密切留意其政策態度變化。
由於台灣央行表示明年上半年不會降息，有助美、台之間利差縮小，加上台股可望有元月、選前行情，提供資金流入誘因，且出口商農曆年前仍有作帳需求，拋匯潮可望持續，法人預期，新台幣走勢仍偏升。
陳有忠也認為，去年底至今年初農曆年前來看，新台幣一路走升，主要農曆年前的慣性資金需求高峰期。匯銀人士也預估，明年1月新台幣仍有高點可期，有望向30.5元挺進，只是要升破30元機會也不大，除非選舉結果變天，國民黨勝出兩岸恢復對談，在和平紅利之下，新台幣才有升破30元的可能性。
不過，，在總統大選之前，陳有忠表示，在政治雜音干擾之下，外資對台股也不敢貿然躁進，有可能會暫時縮手，匯銀人士預期，新台幣不排除先回吐部分升幅。