被賴清德爆料卸任後下一步　蔡英文笑著當場給答案！

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賴清德在致詞時表示，要談女性的領導力與決策力，全台灣可能沒有第二個男性比他更適合，因為蔡英文是台灣第一位女總統，而他曾任蔡英文的行政院長，現在又是副總統，兩人經常密集討論國政。他強調，台灣目前面臨特殊的政治情勢，當總統非常辛苦，因此大家可能有注意到蔡英文的白頭髮、皺紋都變多了。
話鋒一轉，賴清德也直指蔡英文笑容越來越藏不住，「我知道她已經準備好要快樂畢業、高歌離席了」；他也透露，蔡英文之後其實想搭火車環島旅行；此話一出，台下觀眾也熱情歡呼、獻上祝福。
對於近期有媒體揣測蔡英文將其衣服送給蕭美琴，卻沒有送東西給賴清德，賴清德笑稱，蔡英文已經把最好的經驗傳承給他；關於過去他和蔡英文在總統府大打出手的謠言，賴清德也當場澄清，「我們沒有大打出手，但是我們很常打電話」。
賴清德提到，不論是擔任台南市長、行政院長或副總統期間，蔡英文都經常打電話找他商議國政，身為副手，他深知當總統的辛苦，蔡英文在8年任內為台灣全心付出，疫情初期甚至幾乎沒睡，有時凌晨5、6點就起床開會，非常榮幸能和蔡英文一起打拚，未來就由他與蕭美琴來接棒延續。
蔡英文登台時肯定賴清德說，賴在擔任她的副手後，經過這幾年的歷練，成為讓國際熟悉而且信賴的人，「我也跟賴清德一起並肩作戰，我們推動建設跟政策」，而還沒做完、將來要做的，就由賴清德跟蕭美琴一起來做，「我相信他們會做得更好、更多，賴清德已經成為更有經驗、更穩健的賴清德2.0，唯一沒變的就是他的中分頭」。
蔡英文接續細數過往政績，包含前瞻基礎建設、GDP提升、領育兒津貼提高、國防改革等，她也談到，賴清德、蕭美琴即將要辯論，「我既然是蔡教授，所以也來幫他們猜題，我選了三次總統，每一次碰到的國民黨永遠都是這幾題」。
蔡英文接續說，包含投給民進黨中華民國會滅亡、投給民進黨，兩岸會戰爭、蔡英文政府大撒幣、民進黨一黨獨大等，她強調，「國民黨造勢場上一字排開，有15個縣市長，再加12個議長，如果他們總統勝選、國會過半，那就真的變成一黨超大」。
蔡英文提到，她不會忍受執政團隊的害群之馬，任何個案，該查就查、該辦就辦，但司法要讓人民參與，不是讓總統參與，總統一定要尊重司法獨立，更不能透過特偵組，把手伸到司法裡面去。
蔡英文也說，她明年520就畢業了，其中她最有可能做得是環島，「我很有可能是自己開車環島，環島就是要四處看看這些年，我們一起為台灣做的改變，也想去看看做到一半的建設，進度到哪了」。
蕭美琴在致詞時則呼籲，請大家和她一起，讓很多的一個人創造台灣的榮耀，「明年1月13日，不能沒有你」，蕭美琴邀請大家，一起陪她走對的路。
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