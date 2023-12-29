路跑／李智群、陳彥廷師生挑戰最速25KM！馬祖北竿硬地超馬賽事
第八屆馬祖北竿硬地超馬－硬在壁山組隊挑戰活動在馬祖北竿正式登場，邀請李智群、陳彥廷師生檔，二人合力挑戰賽事25KM最速成績，李智群教練跑出53分44秒，再次打破個人最佳成績，並在賽後表示：「上坡一如既往的『硬』，上坡貼著心跳的上限跑，下坡調節呼吸並把心率緩和下來，再慢慢地把速度拉起來。」首次登島的跑者陳彥廷雖在前一晚遇上北竿停電，仍不減他對挑戰的期待，初跑北竿最硬賽道跑出1時0分5秒的成績，讓他留下深刻的印象，力求未來再破個人紀錄。兩人最終成績合計以1小時53分49秒完成本次挑戰活動。
記者吳政紘/綜合報導
本屆賽事組別分別有【超級馬拉松組50公里】、【超半程馬拉松組25公里】、【挑戰組12.5公里】、【壁山組5公里】、【休閒組4K】五個組別，主辦單位延續上屆提供組別破紀錄獎金之外，更加碼推出北硬超馬組隊跑獎金挑戰，凡報名挑戰組之參賽選手可組隊挑戰賽事紀錄，男子雙人組紀錄1小時46分，女子雙人組紀錄2小時18分，男女混合組2小時02分，每人限報名一組，成功打破紀錄成績組可額外獲得主辦單位加碼10,000元獎金，邀請各路好手組隊挑戰。
11月底特別企劃節目「All硬人生第一場馬拉松」即將上線，內容專為第一次參加北竿硬地超級馬拉松的選手設計，邀請到田徑教練李智群、馬拉松營養專家喬巴老師、運動網紅HiCindy，從營養、訓練、跑旅經驗等各方面幫助大家更有效率的準備北硬超馬賽事。第八屆馬祖北竿硬地超級馬拉松賽已開放報名，主辦單位和長汎假期、立榮假期和易飛網合作，推出賽事機加酒的跑旅方案供跑者選擇，全家大小和三五好友可以一同邊跑邊玩。