李顯龍也被換臉？DeepFake影片宣傳加密貨幣騙局 新加坡籲勿上當
新加坡總理李顯龍今（29）日在臉書發文表示，自己也成了「深偽」（deepfake）技術AI換臉的受害者，網路上出現捏造的李顯龍宣傳加密貨幣的影片，呼籲民眾不要上當。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《聯合早報》報導，李顯龍今年3月接受中國媒體訪談的片段，遭不肖人士變造成李顯龍在宣傳加密貨幣，聲稱新加坡已經批准並在推廣一個由馬斯克（Elon Musk）設計的「革命性加密貨幣投資平台」，但這完全是子虛烏有。
李顯龍強調，今後網路出現透過「深偽」技術來傳播虛假訊息的情況恐怕會越來越普遍，「我們必須保持警惕，保護自己和親人免受此類騙局侵害」。
根據新加坡媒體《CNA》報導，新加坡南洋理工大學的教授艾哈邁德（Saifuddin Ahmed）表示，以政治領導人為主角的深偽捏造將會越來越普遍，不僅可能出現在金融詐騙中，有心人士也能夠藉此操縱公眾輿論，削弱大眾對政治機構的信任。
艾哈邁德指出，這是現代社會必須嚴肅面對的課題，因為有很大一部分民眾對於辨別造假資訊的能力有限，而且人們往往會高估自己識別真偽的能力，導致受騙而不自知，甚至幫忙擴散錯假訊息。