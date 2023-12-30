這畫面超震撼　郭倍宏願擔起照顧百姓的大任

「有ㄧ天，在街頭一隅看到這一幕。Uber 外送員是一位拄著拐杖的肢障人士！ 在街頭一角，我撇見了這一個令人鼻酸的畫面，外送員為了求生存，拼生計。」高雄第六選區候選人郭倍宏在臉書貼照，是一位身障人士當起外送員，畫面悲情震撼。郭倍宏感慨的說，國會需要有專業能制定好政策的人士，他有成功經驗，他願意擔起照顧平民百姓的重責大任。
記者郭凱杰／高雄報導
郭倍宏也以最近跑行程時的親身經歷感慨的說，一位老婆婆告訴他1個月領不到8千元的國民年金，跟不不夠用也不好意思向兒孫開口，有時候就以泡麵果腹，郭倍宏說，看到瘦巴巴的老婆婆心中多少有些不捨，如果說將國民年金調高到1萬5千元左右，這些在社會上需要照顧的人會好過許多。
郭倍宏也認為，外送員本是搶時間搶快的工作，送的食物不是冷就是熱，要在期限內送達。肢障人士還要爬樓梯送達，那是多麽困難的一份工作！郭倍宏也說，在街上看到送瓦斯的騎摩托車1次載6桶遭取締違規，可是如果1次不載這麼多，根本來不及送到消費者的手中。
郭倍宏也反問大家，台灣人民真的過好日子了嗎？政府做了該做的事了嗎？台股今天創史上第二高，這些人感受到了嗎？有人說低薪是國恥，但如何將人民薪資提升，讓人民安居樂業，肢障人士不再出門當外送員，這是從政人士的責任。