中華職棒／震撼！陳金鋒傳出接富邦悍將總教練　陳連宏可望回歸

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陳金鋒在球員時期就是「傳奇人物」，1999年3月，陳金鋒與美國職棒大聯盟的洛杉磯道奇球團簽約，簽約金68萬美元，開啟了台灣旅美球員的風潮，而他不但扛下中華隊四棒，還有「球來就打」的名言，而且他也是第一位上大聯盟的台灣球員，2002年到2005年，他有多次上大聯盟紀錄，2006年回台加入La New熊隊，並且幫球隊奪下隊史首冠。
陳金鋒國際賽的戰功彪炳，2004年雅典奧運砲轟上原浩治、2007年亞錦賽砲轟達比修有，再加上2001年世界盃砲轟日本投手中村隼人，單場雙響砲，也讓他贏得「台灣巨砲」的美名。
陳金鋒在2022年接任二軍總教練後，去年幫助富邦在二軍奪冠，今年也打進二軍總冠軍賽，可惜輸給洪一中率領的新軍台鋼雄鷹。
富邦悍將近期又傳出丘昌榮提出請辭，陳金鋒有了亞冠賽經驗，願意接下一軍總教練任務，原本一軍總教練丘昌榮轉任一軍首席教練。
統一獅隊二軍打擊教練陳連宏日前請辭，據了解就是跟富邦悍將有聯繫，加上陳金鋒願意接總教練，兩人有機會再續前緣。
富邦悍將季外找來日期教練稻田直人，高國輝也轉任打擊教練，整體佈局還有待變化。
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