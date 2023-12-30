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中華職棒／震撼！陳金鋒傳出接富邦悍將總教練　陳連宏可望回歸

▲台灣巨砲陳金鋒，正式接手富邦悍將總教練。（圖／葉政勳攝）
▲台灣巨砲陳金鋒，正式接手富邦悍將總教練。（圖／葉政勳攝）

記者吳政紘/綜合報導

中華職棒富邦悍將戰績連續2年墊底，高層尋求解決問題，今（30）日深夜傳出，一軍總教練將由原二軍總教練陳金鋒接任，成為富邦隊史第5任總教練，前4位分別是葉君璋、陳連宏、洪一中、丘昌榮，而原總教練丘昌榮轉任一軍首席教練，陳金鋒可望攜手老哥陳連宏再度合作。

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富邦悍將本季戰績48勝67敗5和，勝率不到5成，季中一度曾傳出富邦悍將總教練丘昌榮可能請辭，但最後未獲准。

陳金鋒在球員時期就是「傳奇人物」，1999年3月，陳金鋒與美國職棒大聯盟的洛杉磯道奇球團簽約，簽約金68萬美元，開啟了台灣旅美球員的風潮，而他不但扛下中華隊四棒，還有「球來就打」的名言，而且他也是第一位上大聯盟的台灣球員，2002年到2005年，他有多次上大聯盟紀錄，2006年回台加入La New熊隊，並且幫球隊奪下隊史首冠。

▲陳金鋒多次在中華隊表現優異，還曾在亞錦賽開轟。（圖／美聯社／達志影像）
▲陳金鋒多次在中華隊表現優異，還曾在亞錦賽開轟。（圖／美聯社／達志影像）
陳金鋒國際賽的戰功彪炳，2004年雅典奧運砲轟上原浩治、2007年亞錦賽砲轟達比修有，再加上2001年世界盃砲轟日本投手中村隼人，單場雙響砲，也讓他贏得「台灣巨砲」的美名。

陳金鋒在2022年接任二軍總教練後，去年幫助富邦在二軍奪冠，今年也打進二軍總冠軍賽，可惜輸給洪一中率領的新軍台鋼雄鷹。

富邦悍將近期又傳出丘昌榮提出請辭，陳金鋒有了亞冠賽經驗，願意接下一軍總教練任務，原本一軍總教練丘昌榮轉任一軍首席教練。

▲台灣巨砲陳金鋒，正式接手富邦悍將總教練。（圖／葉政勳攝）
▲台灣巨砲陳金鋒，正式接手富邦悍將總教練。（圖／葉政勳攝）
統一獅隊二軍打擊教練陳連宏日前請辭，據了解就是跟富邦悍將有聯繫，加上陳金鋒願意接總教練，兩人有機會再續前緣。

富邦悍將季外找來日期教練稻田直人，高國輝也轉任打擊教練，整體佈局還有待變化。

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