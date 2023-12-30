元旦吃到飽優惠！六福萬怡三人同行一人免費 大倉久和免費送麻糬
元旦到飯店吃飯可搶優惠，南港台北六福萬怡酒店內敘日全日餐廳，推出於元旦1月1日當日午餐、晚餐消費，於結帳時出示國旗圖像，即可享限時優惠二擇一，包含兩位成人同行招待兩位兒童免費，或三位成人同行招待一位成人免費，等於最高可享69折優惠。而大倉久和大飯店除了12月31日舉辦日式新年慶祝儀式，元旦當天也舉辦象徵「鏡開儀式」的祈福儀式，以及日本特有的新年搗麻糬體驗，現場亦提供黃豆粉麻糬與紅豆麻糬湯可免費享用。
記者葉盛耀/綜合報導
南港台北六福萬怡酒店內敘日全日餐廳，推出「歡慶元旦」餐費優惠活動，凡於元旦1月1日當日午餐、晚餐時段用餐，於結帳時出示國旗圖像，即可享限時優惠二擇一，包含「兩位成人同行招待兩位兒童免費」，或「三位成人同行招待一位成人免費」，最高可享69折優惠。
而元旦當日敘日全日餐廳也推出當季主題餐檯「秋冬海陸盛典」，主打多款重量級肉類精選美饌，包含經過高溫火烤將肉汁鎖住的「炙烤澳洲牛排」、僅用簡單海鹽調味，油脂奔放肉質細膩的「鹽之花牛小排」、濃郁肉餡與馬鈴薯完美結合的「英式牧羊人羊肉派」、清爽帶有蔬果香甜的「紙包橄欖油時蔬烤鮭魚」等。還有爐烤美國肋眼牛排、生食級干貝、醋蔥漬鮭魚卵生蠔與柏克金鮮釀生啤無限暢飲。以上優惠均收原餐費一成服務費。
至於大倉久和大飯店，則於12月31日舉辦道地日式新年慶祝儀式，跨年夜提供房客日本跨年獨有的「年越蕎麥麵、紅白饅頭及清酒」等日式體驗。而1月1日元旦當天舉辦豐富正宗日式慶祝活動，有象徵「鏡開儀式」的祈福儀式，以及日本特有的新年搗麻糬體驗，現場亦提供黃豆粉麻糬與紅豆麻糬湯可免費享用。
此外，更特別邀請台北市日僑學校「和太鼓部」的同學帶來精彩的太鼓表演。1月1日活動對外開放，不限房客皆可免費參加。大倉久和更特別準備精美的小禮品與賓客歡慶新年，活動當日凡飯店官方IG好友、久和Club會員或當日用餐消費符合活動資格者，即可免費獲得「干支開運招福飾品」乙份。