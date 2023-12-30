跨年夜開喝！7-11美式25元、全家買1送1　元旦「提神拿鐵」買1送1

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📍門市｜即起至2024年1月9日
◾大杯拿鐵、厚乳拿鐵、大杯熱卡布奇諾、珍珠含奶全系列、現萃茶奶茶，任選第2杯6折
📍門市｜12月28日至2024年1月1日
◾GODIVA迦納熱巧克力2件140元，原價99元、特價70元
◾精品微醺威士忌拿鐵原價189元、特價169元
📍APP｜12月30日至2024年1月2日
◾濃萃美式買7送7，每日限量2萬組（原價50元、特價25元）
◾濃萃拿鐵買7送3，每日限量2萬組（原價60元、特價42元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡/西西里風檸檬咖啡買4送3，每日限量1萬組（原價80元、46元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶買4送3，每日限量1萬組（原價60元、特價35元）
◾香鑽水果茶買4送3，每日限量1萬組（70元、特價40元）
◾精品小農水果冰磚買1送1，每日限量1萬組（原價120元、特價60元）
◾大杯精品美式同品項買7送7，限量4萬組（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵同品項買7送4，限量2萬組（原價110元、特價55元）
◾中杯精品美式同品項買7送7，限量4萬組（原價80元、特價40元）
◾中杯精品拿鐵同品項買7送4，限量2萬組（原價90元、特價45元）
◾精品冰燕麥拿鐵2杯120元，限量2萬組（原價110元、特價55元）
📍門市｜2024年1月1日至2024年1月3日
◾特大杯美式買2送2，原價60元、特價30元
◾特大杯拿鐵買2送1，原價70元，特價47元
◾熱咖啡珍珠歐蕾買2送2，原價75元、特價38元
◾香鑽水果茶買2送2，原價70元、特價35元
門市咖啡優惠可搭配滿額立折，會員買12大類指定商品單筆滿222元立折22元、滿999立折110元；結帳金額滿999元另有禮物4選1（舒潔VIVA速效廚房紙巾、Kitty50週年磁鐵10入、中杯精品美式咖啡2杯、babydream濕巾1串3入）
📍APP｜1月2日至2024年1月7日
◾大杯熱卡布奇諾6杯230元，原價55元、特價39元
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任選6杯240元，原價60元、特價40元
◾熱脆酷摩卡／熱巧克力可可歐蕾任選6杯230元，原價55元、特價39元
◾蜂蜜美式／蜂蜜拿鐵任選6杯230元（可換冷熱），原價80元、特價57元
◾冰淇淋紅茶／統一布丁奶茶任選6杯275元，原價65元、特價46元
◾2杯大美式（可換冷熱）+ 2支指定霜淇淋130元
◾2杯大拿鐵（可換冷熱）+ 2支指定霜淇淋150元
◾四季春青茶／英式紅茶 + 2支指定霜淇淋120元
◾經典冰可可 + 2支指定霜淇淋210元
🟡全家
📍門市｜12月29日至2024年1月1日
◾ 特大美式買1送1（原價60元、特價30元）
📍APP隨買跨店取ㅣ12月29日至2024年1月1日
◾私品茶40元飲品25杯488元，原價40元、特價20元
◾私品茶55元飲品18杯588元，原價55元、特價33元
◾私品茶65元飲品15杯588元，原價65元、特價40元
◾Fami!ce霜淇淋20入588元，原價49元、特價30元
◾大杯特濃經典美式65杯，原價55元、特價32元
◾大杯特濃經典拿鐵55杯2024元，原價65元、特價37元
◾大杯經典美式27杯+大杯單品美式27杯2024元
◾大杯經典拿鐵23杯+大杯單品拿鐵23杯2024元
◾FamiCollection天然水610ml 買1送1
◾WA!COOKIES濃泰式奶茶奶蓋雪糕買1送1
◾農心起司風味辛炒麵買1送1
◾長榮嚴選商務艙果鋪物語米果隨手包買1送1
◾加倍佳壁虎造型酸甜軟糖買1送1
📍APP優惠趣領券｜12月29日至2024年1月1日
◾大杯單品美式買1送1優惠券，限量50萬張
◾大杯單品拿鐵買1送1優惠券，限量50萬張
◾霜淇淋2支59元優惠券，限量30萬張
🟡萊爾富
📍門市超值購、APP｜12月31日至2024年1月1日
◾大杯特濃美式咖啡（冰熱任選）20杯666元，原價55元、特價34元
◾大杯特濃拿鐵咖啡（冰熱任選）15杯666元，原價65元、特價44.5元
◾特大杯冰美式咖啡20杯666元，原價60元、特價34元
◾特大杯冰拿鐵咖啡15杯666元，原價70元、特價44.5元
🟡OK超商
📍門市｜12月31日至2024年1月1日
◾莊園級美式買2送1，原價45元、特價30元
◾莊園級拿鐵買2送1，原價55元、特價37元
◾大杯濃厚莊園級美式買2送1，原價55元、特價37元
◾大杯濃厚莊園級拿鐵買2送1，原價65元、特價44元