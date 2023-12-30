陳金鋒接悍將主帥！與陳連宏成中職首對都執教過同球隊「兄弟擋」
富邦悍將連2年在中華職棒排名敬陪末座排名墊底，今（30日）深夜富邦球團傳出人事變動，一軍總教練丘昌榮轉任一軍首席教練，總教練一職改由「台灣巨砲」陳金鋒擔任，這是富邦隊史第5位主帥，其中陳金鋒與陳連宏更成為中華職棒史上，首對執教同一支球隊的「兄弟擋」。
記者張志宇/綜合報導
陳連宏雖是統一7-ELEVEn獅培養出來的總教練，在2012先後擔任統一獅二軍打擊教練和一軍打擊教練，隨後在2013年8月暫代主帥一職，並在該年幫助統一獅奪冠，來到2018年7月31日，陳連宏接替因戰績不佳，而請辭的葉君璋擔任一軍主帥，率領富邦悍將的44場比賽中繳出5成勝率，更幫助悍將殺入季後挑戰賽，但最終以1勝3敗不敵統一獅。
2018年優異的帶兵成績也讓陳連宏在2019年續掌兵符，整季帶領球隊打出63勝、55敗、2和的戰績，與Lamigo桃猿（樂天桃猿前身）並列年度勝率第1，但最終因不是單隊取得年度勝率第1而無緣季後賽，隨後陳連宏就在2019年球季結束後離隊，2018年與2019年在陳連宏的帶領下，也是富邦隊史最接近台灣大賽的2年。
陳金鋒則是在退去球員戰袍後，在2017年3月24日接下富邦悍將將副領隊一職，隨後在2020年轉任球團顧問，並在2022年接任二軍主帥，首年就帶兵繳出42勝、31敗、6和的戰績，並率隊殺入二軍總冠軍戰，可惜最終以0比3不敵洪一中帶領的台鋼雄鷹，無緣收下執教生涯首座冠軍。
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