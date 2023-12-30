國道用路人看過來！元旦連假首日避9雍塞地雷路段

今（30）日為元旦連續假期首日，預估國道交通量為116百萬車公里，為年平均平日（90百萬車公里）1.3倍，其中南向交通量可達64百萬車公里，為年平均平日的1.5倍。交通預報員今早指出，截至7時，國道全線交通量為13.4百萬車公里，預估今日交通量為116百萬車公里。其中南向雪隧通過量較去年度元旦連假同期增加12%，同時也預判了今日重點9個雍塞路段，提醒用路人留意。
記者許家禎／台北報導
高公局指出今日重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國4西向潭子系統-豐勢；國10東向鼎金系統-燕巢系統，西向仁武-左營端等路段。
交通預報員指出，今日北區國5南向南港系統至頭城路段早上5點到下午4點將是車多雍塞的狀況。國1北向圓山到大華系統則是中午時段車多、國1南向楊梅到新竹早上7點到3點車多、國3南向土城到關西也是從早上7點到下午2點車多雍塞。
中部地區，國1南向彰化到埔鹽系統早上7、8點到中午車多雍塞、國3南向快官到霧峰則是9點接近中午車多。南部地區國10東向鼎金到燕巢系統則是中午前後車多。
高公局指出，相關疏導措施包括：5-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及西螺南向入口、0-12時封閉國5石碇及坪林南向入口、單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控…等。