MLB／宇宙道奇怎麼輸？日本專家：大谷、山本補足奪冠所需條件
美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊是聯盟的常勝軍，例行賽勝率高達6成，連續11年打進季後賽。然而，自2020年以來，道奇卻始終與冠軍失之交臂。實際上，道奇隊缺少了兩大關鍵要素，而大谷翔平與山本由伸兩位日籍球星的加入，將補足道奇奪冠所需的條件。
記者路皓惟/綜合報導
美國職棒評論員福島良一在接受日媒《週刊現代》採訪時表示，「道奇隊缺少在關鍵大場面能夠表現出色的球員，大谷翔平在WBC經典賽帶領日本奪冠，他有能力把握住機會，被寄望成為帶隊贏得世界大賽冠軍的關鍵球員。」
然而，單憑大谷翔平一人還不足以填補道奇隊的缺口，另一個「必要條件」是投手陣容。大聯盟主播節丸裕一指出，道奇擁有強大的投手陣容，但卻遭逢傷病困擾，如今補進山本由伸，以及Tyler Glasnow，若能再補進一名強投，道奇投手陣容將是無懈可擊。
想要贏得世界大賽冠軍，運氣和實力同樣重要，球評大冨真一郎表示，道奇隊最大的問題是缺乏運氣，「除了投手受傷之外，打擊在季後賽陷入大低潮，Mookie Betts和Freddie Freeman合計僅敲1安打，由於季後賽是短期比賽，就算是勝率超過6成的球隊，也需要運氣才能奪冠。」
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