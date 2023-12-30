A-Lin愛徒琟娜太辣！曬長腿、纖腰熱舞 拒「糖果爸爸」糾纏
有「新生代率真舞姬」美譽的新人歌手琟娜Verna，在選秀節目上被金曲歌后A-Lin一眼相中，祕密栽培，終於在近日推出首張個人創作EP《量子幹嘛糾纏》，她的新歌〈Sugar Free〉高喊拒絕「全糖綠茶」和「糖果爸爸」糾纏，MV中她大跳極致誘惑的高跟鞋舞，為此她積極苦練，由於施力點由腿部一路往上卡到骨盆，所以每次練完後都得固定回診推拿整復。
記者吳雨婕／綜合報導
〈Sugar Free〉由琟娜Verna作曲，並由曾獲金音獎「最佳嘻哈專輯」的鬼才張伍為她填詞，兩人僅由電話會議，張伍就準確抓到琟娜心中想說的話，讓她覺得一見如故，大讚張伍有「讀心術」，兩人在聊作品的拋接當中，「張伍老師總是先我一步就說出我心裡的話，彷彿我還沒丟球，他就接住了我。」直呼：「這真是太神奇了！」
而琟娜為了練〈Sugar Free〉MV舞蹈， 在籌備的3個月中，苦練高跟鞋舞，為了駕馭MV中高度8公分的高跟鞋，她自備了一雙高達11公分的高跟鞋苦練，她表示由於穿高跟鞋跳舞，施力點由腿部一路往上卡到骨盆，所以每每練完後該處都是「炸裂」狀態，得固定回診推拿整復，好好地進廠維修，一雙長腿也是痠麻痛爆。
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