澳網／2024年澳洲網球公開賽1月14日開打！總獎金18.5億創新高
2024年澳洲網球公開賽1月14日開打，大會宣布總獎金增加13%，提高到賽史新高的8650萬澳幣（約18.5億台幣），單打會內賽即便在第一輪就出局，選手也能領到12萬澳幣（約256萬台幣）獎金，去年澳網由塞爾維亞球王Novak Djokovic奪冠，女子后座則由Aryna Sabalenka拿下，台灣女將謝淑薇，也可能在女單、女雙賽事參賽。
記者吳政紘/綜合報導
由於在布里斯本網賽，已經可以看到謝淑薇的名字，應該沒有意外她就會參戰，而即將38歲的謝淑薇，若參加澳網，將是她再度挑戰2020年女雙冠軍後，爭取更佳成績。
本屆澳網總獎金，比起上屆多出1000萬澳幣（約2.1億台幣），單打次輪來到18萬澳幣（約385萬台幣），男、女大滿貫冠軍各有315萬澳幣（約6732萬台幣），甚至會外賽首輪出局的球員，也能收到3.125萬澳幣（約66.8萬台幣）。
澳網雖然歷經疫情影響，但是每年觀賽、贊助廠商仍多，最主要是他在南半球是最後歡迎的賽事，也是球迷追逐的焦點比賽。
澳網是所有網球賽事的第一場，通常也是最艱難，最讓球迷意外的賽事，這次西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）在布里斯本網賽以男雙登場，但他也有機會參加2024年的澳網賽事。
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