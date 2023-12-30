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TPASS通勤月票超夯　單日旅次使用量達252萬人次再創高！

▲全國規劃推動TPASS行政院通勤月票方案已有17個縣市上路實施，12月22日再次創下單日使用量的歷史新高達251.8萬人次。（圖／NOWnews資料照片）
▲全國規劃推動TPASS行政院通勤月票方案已有17個縣市上路實施，12月22日再次創下單日使用量的歷史新高達251.8萬人次。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

全國規劃推動TPASS行政院通勤月票方案已有17個縣市上路實施，經公路局統計至12月28止，全國累計共有約381.8萬人次加值購買TPASS通勤月票，累計搭乘公共運輸人次約2.75億人次，並於12月22日再次創下單日使用量的歷史新高達251.8萬人次。

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經公路局統計，在加值購買通勤月票部分，12月份累計至28日為止，全國約有57.4萬人次購買TPASS通勤月票，包括基北北桃約46萬人次、中彰投苗約2.4萬人次、南高屏約6.8萬人次、桃竹竹苗約1.6萬人次、東部3縣市約0.6萬人次、雲林縣約0.01萬人次。

在使用月票搭乘公共運輸人次部分，12月份累計至28日為止，約有4,974.3萬人次，包含臺鐵423.7萬人次（基北北桃生活圈234.8萬人次、中彰投苗生活圈50.8萬人次、南高屏生活圈82.1萬人次、桃竹竹苗生活圈47.8萬人次、東部3縣市8.1萬人次、雲林縣0.1萬人次）、捷運含輕軌2,393.8萬人次（基北北桃生活圈2,111.7萬人次、中彰投苗生活圈95.8萬人次、南高屏生活圈182.7萬人次、桃竹竹苗生活圈3.6萬人次）。

公車含市區公車及公路客運1,926.1萬人次（基北北桃生活圈1,756萬人次、中彰投苗生活圈64.3萬人次、南高屏生活圈62.3萬人次、桃竹竹苗生活圈21.8萬人次、東部3縣市21.7萬人次、雲林縣0.02萬人次），以及其他運具含公共自行車及渡輪230.7萬人次（基北北桃生活圈159.6萬人次、中彰投苗生活圈12.7萬人次、南高屏生活圈50.3萬人次、桃竹竹苗生活圈8.1萬人次、雲林縣0.01萬人次）。

公路局表示，TPASS行政院通勤月票使用人次已突破2.7億人次，並於12月22日再次創下單日使用量的歷史新高；另10月上路實施的桃竹竹苗生活圈、基隆市及東部宜花東3縣市月票方案累計購買月票方案人數已逾2.9萬人次，且使用量逐月均有成長，顯示使用TPASS通勤月票已逐漸成為民眾通勤的習慣與日常，預期後續使用量仍會持續成長。另外，嘉義縣市月票將於明（2024）年1月2日上路實施，將可嘉惠大嘉義生活圈的通勤族群。

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