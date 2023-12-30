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MLB／國聯MVP預測竟然不是大谷翔平　山本由伸甚至連新人王都沒有

▲大谷翔平以10年7億美元天價合約重磅加盟道奇。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平以10年7億美元天價合約重磅加盟道奇。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

大聯盟官方網站記者Anthony Castrovince在今（29日）發布了「2024年年度個人獎項預測」，其中國聯MVP的預測當中，並沒有日籍二刀流球星大谷翔平的名字，而山本由伸也不在他的國聯新人王預測名單之內。

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針對國聯MVP人選不是大谷翔平，Castrovince做出解釋，他說：「在我看來，道奇MVP三人組（大谷、Mookie Betts和Freddie Freeman）將會互相分散MVP票數，難以區分彼此的成就，所以三人都難以脫穎而出當選MVP。」因此，Castrovince將國聯MVP的預測投給了效力費城費城人的強打Bryce Harper。

更令人驚訝的是，與道奇隊簽下投手史上最高總值12年3.25億美元合約的山本由伸，不僅不被看好贏得國聯賽揚獎，甚至連新人王也沒有。

「新賽季國聯新人王熱門可能是山本由伸，這是可以理解的，但將一位已在國外職業聯賽中確立明星地位的球員定位為『新人』，即使過去的規則是如此，但這可能是錯誤的方向。」Castrovince解釋道。

根據Castrovince的預測，國聯賽揚獎將由「道奇少主」Walker Buehler拿下，國聯新人王則是看好今年6月選秀被匹茲堡海盜隊以第一輪第一順位選中的投手Paul Skenes。

▲日籍好手山本由伸獲得大聯盟史上投手最大合約，穿上道奇隊18號球衣。（圖／道奇隊官網）
▲日籍好手山本由伸獲得大聯盟史上投手最大合約，穿上道奇隊18號球衣。（圖／道奇隊官網）
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