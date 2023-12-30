要去哪裡跨年　中市迎接2024重磅活動接連登場

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新聞局表示，全國最好看的台中耶誕嘉年華「2023台中好甜，LINE FRIENDS好友來樂」日前於舊台中火車站前盛大開幕，自12月15日起一路閃亮至明年1月1日。今年有五大特色，包含首度與LINE FRIENDS合作、展出高達16公尺「甜蜜音樂盒」耶誕樹、擴大燈飾展區，還有耶誕市集及美食地圖導覽，好看、好吃又好玩。開幕短短10天即衝破逾60萬人次造訪，1月1日前尚未至台中與LINE FRIENDS好友們拍照打卡的民眾，趕緊來衝一波。
新聞局也提到，今年台中跨年卡司制霸全台，三大亮點包含場地為全台最大、卡司陣容最強、180秒璀璨煙火秀，準備讓您High翻中央公園！新聞局說，「幸福龍來-台中跨年夜」水湳跨年晚會提供全台最大戶外表演場地，成功邀請國際級重磅歌手來台中演出，包含韓國嘻哈女王JESSI，首度海外跨年巡演獨家獻給台中，還特別設計「超級大彩蛋」豪氣寵粉，敬請期待；還有180秒璀璨煙火秀，更是不容錯過！
此外，天團五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會，也即將在台中洲際棒球場盛大登場！ 12月31日至明年1月7日，一連6場跨年演唱會，預計每場將吸引逾2萬名樂迷參與，共計吸引15萬以上遊客到訪，準備High翻台中，邀請粉絲到現場朝聖！
新聞局進一步表示，市府積極推動動漫產業，與文化部攜手合作「國家漫畫博物館」日前已盛大開館試營運中，東側基地展示15棟日式建築，規劃8大主題策展及3大亮點空間，並透過獨特的光環境、光影、水霧、音樂等元素，打造夜間不同凡響的風景，邀請漫迷們一起來沈浸式體驗。
新聞局提到，九天民俗技藝團戰鼓表演馳名海內外，《鼓神祭》為《九天民俗技藝團》年度歲末盛事！由新聞局主辦的九天鼓神祭，跨年夜邀請到 Tickle Tickle 、 Traveller 旅人、 董事長樂團 、 Coming True Fire Group 即將成真火舞團以及九天民俗技藝團，在九天玄女廟陪民眾一起送鼓神迎向新年。