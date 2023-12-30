SBS演技大賞／眾明星悼念李善均　自願發起「穿黑色正裝」走紅毯

李善均永眠！孔劉PO全黑圖記住這一天　鄭雨盛：你到安寧之處了嗎

▲孔劉、鄭雨盛葬禮後發聲追悼李善均。（圖／翻攝自hoduent IG）
▲孔劉、鄭雨盛葬禮後發聲追悼李善均。（圖／翻攝自hoduent IG）

記者楊穎軒／綜合報導

以電視劇《我的大叔》、電影《寄生上流》走紅的南韓影帝李善均，因為不堪涉毒案壓力，留下遺書後在車內尋短身亡，享年48歲，昨（29）日喪禮圓滿結束，骨灰安放京畿道廣州市的三星開發公園墓地，這幾天陪在老友身旁的孔劉和鄭雨盛，事後分別發文思念李善均。

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▲李善均今天羽化安息。（圖／翻攝自hoduent IG）
▲李善均29日羽化安息。（圖／翻攝自hoduent IG）
▲孔劉（左圖）、鄭雨盛發文思念李善均。（圖／翻攝自공유 gongyoo official、Woo Sung Jung IG）
▲孔劉（左圖）、鄭雨盛發文思念李善均。（圖／翻攝自공유 gongyoo official、Woo Sung Jung IG）
孔劉和李善均拍連續劇《咖啡王子1號店》結識，維繫16年革命情感，李善均出殯前，孔劉就和家屬待在靈堂守靈，葬禮過後，孔劉今天凌晨在IG上傳一張全黑圖片，配文寫下李善均羽化日期「20231229」，遙祭好友。

▲孔劉貼出全黑圖悼念李善均。（圖／翻攝自공유 gongyoo official IG）
▲孔劉貼出全黑圖悼念李善均。（圖／翻攝自공유 gongyoo official IG）
鄭雨盛27日、28日連兩天到李善均靈堂致哀和守夜，昨天也參加告別式，親自送老友走完人生最後一哩路，忙完後事，他在IG放上李善均在墓園的遺照，寫道：「善均，你抵達安寧之處了嗎？希望你一定要抵達安寧之處。」引用李善均在《我的大叔》對IU講的經典台詞，盼望對方來生永遠平靜。

▲鄭雨盛希望李善均安息。（圖／翻攝自Woo Sung Jung IG）
▲鄭雨盛希望李善均安息。（圖／翻攝自Woo Sung Jung IG）
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