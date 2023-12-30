MLB／看電視才知道自己死了 名人堂重砲手怒轟：我還活得好好的
美國《FOX》電視台節目「The Faulkner Focus」今（30日）播放了一段影片，以紀念今年過世的知名人物，影片中赫然驚見大聯盟名人堂重砲手「重傷害」Frank Thomas的身影，結果鬧出了大烏龍，Thomas表示自己活得好好的，怒批前東家「不負責任」。
記者路皓惟/綜合報導
為悼念已逝球星Frank Thomas，FOX電視台特別製作影片紀念，結果此Frank Thomas非彼Frank Thomas，真正過世的不是前白襪重砲Thomas，而是生於1929年、於今年1月16日逝世的三屆全明星球員、前海盜隊球員Frank Thomas。
被誤傳死亡的現年55歲的 Thomas， FOX電視台擔任棒球球評長達9年，對於前東家影片烏龍，他在社群媒體上回應了自己的死訊，表示自己看到影片時也嚇了一大跳，「女士們先生們，我很抱歉我的前東家FOX如此不負責任。是的，我還活著，也過得很好。」
FOX電視台隨後立即發布了一份更正聲明，承認了這個錯誤，「我們誤認了Frank Thomas，他是匹茲堡海盜隊的三屆全明星球員。」主播 Julie Banderas 說：「不幸的是，我們影片呈現的是Frank Thomas，也是一位前大聯盟球員，但他依然健在。」
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