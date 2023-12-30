痛批綠毀人名節！侯友宜：賴清德下令抹黑妻女　我看不起骯髒手段

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侯友宜說，過去他擔任刑事警察都在抓重大嫌犯，經常有惡嫌打電話到他家恐嚇，指他妻子在哪買菜、女兒就讀間學校？因此他不願家人在外面露臉。而這場選舉，他不像民進黨有這麼多資源，但現在民進黨卻公然下令全國總動員，掛惡意抹黑的看板，請問民進黨這叫做選舉？用這種抹黑他妻女的骯髒手段，他看不起。
律師陳佳瑤指出，新莊復興段土地是民國61年任老先生購買86.5坪購買土地及老舊建物，新莊都市計畫則在民國62年發布；民國72年侯太太繼承父親名下新莊復興段254地號的持分土地；民國76年地籍圖重測發現房屋佔到隔壁253地號土地(裏地) 74.7坪，該地號有20位以上地主，人數眾多，產權分散，連繫、洽接非常困難且費時。
陳佳瑤說，民國97年侯太太繼承母親名下254地號土地約24.7坪，同年10月30日從二姐接受贈與土地12.35坪。侯太太繼承後，因處理土地代書年邁，轉交由仲介處理，民國100年開始找到部分地主逐次購買土地持分，不是購買新地。
「歷次都是購買土地持分，不是購買新地」陳佳瑤表示，100年5月向多位地主買下1/6持分、105年2月19日又昱公司向地主買2/6持分、106年6月24日又昱公司購買1/6持分、112年2月4日又昱公司購買1/6持分，房屋占用253地號土地，歷經10年時間至今，仍持續解決佔地問題。
「侯友宜與賴清德有四大不同」李利貞指出，侯友宜是「合理購買、合法建物、誠實申報、承諾改社宅」，賴清德則是「未申報、未繳稅、違建無信託、公益沒進度」，賴清德未誠實申報賴皮寮、更沒有誠實繳稅、違建無信託、說要信託至今仍遙遙無期。
李利貞表示，賴清德繼承萬里土地與建物，並在2008年、2009年擔任立委期間，皆僅申報萬里土地，卻無申報該處有房屋，賴清德為什麼只敢申報土地、不敢申報違建？2011年賴清德當選台南市長後將萬里這片土地贈給他人，請問賴清德擔憂是什麼？是不是擔憂違建無法財產申報？是不是擔憂沒有繳稅被發現？是不是想賴皮？
李利貞說，賴清德哽咽說有繳稅，但事實是不曾申報設籍，當然沒有繳房屋稅，也不會有房屋稅繳稅紀錄，至今依然沒有繳，賴清德在2003為「重建」的建物，但根據法律規定，賴清德只需要補繳5年，賴清德，為何都沒有誠實納稅？
李利貞指出，賴清德面對自己的爭議「一逃避、二哽咽、三賴皮」，而民進黨連續幾天從黨中央、競總到立院黨團連環開記者會打烏賊戰、積非成是。民進黨對自己爭議解釋不清楚，黑的沒辦法說的白的，不知道怎麼擦脂抹粉，只好開始潑別人髒水，想把白的抹成黑的。
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