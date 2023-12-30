暖男陳其邁北上輔選對上師奶殺手？蔣萬安歡迎笑回：我是超級奶爸

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他說，主燈就是3層樓的一隻龍，透過整個光雕燈光的投射，非常的氣派壯觀，也有一個展區，是讓很多不只有藝術家、紙雕師、學生優秀的作品也會展示出來，會非常精彩。到時候也會帶動周邊商圈，結合附近的宮廟一起串接，歡迎所有的好朋友到西門商圈感受台北市滿滿的熱情。
媒體詢問，今天是師奶殺手對上暖男？蔣萬安說，「我不是師奶殺手，但我是超級奶爸」，很高興今天陪著王鴻薇來到他非常熟悉的濱江市場，跟很多老朋友見面；至於是否擔心被陳其邁搶有光采？他笑回，「當然不會！」歡迎所有好朋友來台北市，台北是開放的城市，歡迎所有友人一起來感受台北的魅力和精彩。
有關於前衛生署長楊志良日前談及生育率問題時，楊志良點名在場的國民黨立委候選人徐巧芯「趕快回家愛愛」，更譏諷民進黨立委候選人吳思瑤「已經快要50歲，以後絕子絕孫」言論，蔣萬安說，不認同楊志良的言論，我們是共榮多元包容平權的社會；他昨天陪張斯綱掃街時，對方也有清楚表達嚴正立場。
至於後天就是元旦，蔣萬安說，元旦就是迎來中華民國新的一年，所以他參加升旗典禮，一定會滿滿的中華民國意象，包括之前在耶誕節的影片中看到的圍巾，還會有國旗徽章。
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