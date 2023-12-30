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暖男陳其邁北上輔選對上師奶殺手？蔣萬安歡迎笑回：我是超級奶爸

▲台北市長蔣萬安不認同楊志良言論。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.12.25）
▲台北市長蔣萬安不認同楊志良言論。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.12.25）

記者邱新博／台北報導

2024大選進入倒數階段，各陣營輔選大將開始跨縣市輔選，有「暖男」稱號的高雄市長陳其邁今（30）日到台北幫民進黨立委候選人站台；台北市長蔣萬安今天則回防本命區中山、北松山，陪同國民黨立委候選人王鴻薇赴濱江市場拜票。被問及暖男對上師奶殺手有較勁意味？蔣萬安笑回，他不是師奶殺手，是最強奶爸，歡迎所有好朋友到台北市。

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陳其邁今天下午將到台北市替綠營立委候選人造勢，其中包含西門町，對此，蔣萬安說，有聽說陳其邁會到西門町商圈，昨天他才到西門町錄影，推銷台北燈節。蔣萬安話鋒一轉開始談起台北燈節，他表示，台北燈節今年特別選在西門商圈，沿著中華路到北門，串接整個藝術的光廊，我們也邀請知名的設計師當策展人，也邀請到知名的書法家，會非常的光彩絢麗。

他說，主燈就是3層樓的一隻龍，透過整個光雕燈光的投射，非常的氣派壯觀，也有一個展區，是讓很多不只有藝術家、紙雕師、學生優秀的作品也會展示出來，會非常精彩。到時候也會帶動周邊商圈，結合附近的宮廟一起串接，歡迎所有的好朋友到西門商圈感受台北市滿滿的熱情。

媒體詢問，今天是師奶殺手對上暖男？蔣萬安說，「我不是師奶殺手，但我是超級奶爸」，很高興今天陪著王鴻薇來到他非常熟悉的濱江市場，跟很多老朋友見面；至於是否擔心被陳其邁搶有光采？他笑回，「當然不會！」歡迎所有好朋友來台北市，台北是開放的城市，歡迎所有友人一起來感受台北的魅力和精彩。

有關於前衛生署長楊志良日前談及生育率問題時，楊志良點名在場的國民黨立委候選人徐巧芯「趕快回家愛愛」，更譏諷民進黨立委候選人吳思瑤「已經快要50歲，以後絕子絕孫」言論，蔣萬安說，不認同楊志良的言論，我們是共榮多元包容平權的社會；他昨天陪張斯綱掃街時，對方也有清楚表達嚴正立場。

至於後天就是元旦，蔣萬安說，元旦就是迎來中華民國新的一年，所以他參加升旗典禮，一定會滿滿的中華民國意象，包括之前在耶誕節的影片中看到的圍巾，還會有國旗徽章。

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