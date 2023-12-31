鞋槓人生／拆NBA球員卡迎新年！潮鞋專家一發入魂中Wembanyama
時光飛逝，一轉眼2023即將進入尾聲，但《鞋槓人生》不會因為跨年就停更，大魯閣特別提供最新的NBA HOOPS球員卡讓潮鞋專家大隻、18哥還有呂佳宜一起來歡樂拆卡迎新年，度過美好的跨年連假。
記者吳忠育/綜合報導
NBA 2023-24 Panini Hoops HOBBY1盒有24包 ,每包有8張卡，我們超級鞋頭18哥手氣可說是相當好，第一包就抽中本屆狀元Wembanyama，第二包就抽中簽名卡，至於是誰的簽名？有興趣的讀者請鎖定本周的節目喔。
主持人呂佳宜的運氣也不遑多讓，相信有在關注佳宜主播的粉絲都知道她是「詹皇」LeBron James的超級粉絲，在拆卡過程中抽到他的「本命」LeBron James的限量卡，她也在節目中興奮吶喊「我抽中LeBron James了」。
AREA02的大隻在他高中時期就有玩NBA球員卡的經驗，這次錄影他的拆卡運也非常不錯，抽中一張「字母哥」Giannis Antetokounmpo的限量卡，看來這次拆球員卡特別企劃，三位運氣都很不錯。
除了上述這些卡，他們還有拆到哪些厲害的卡？12/31（日）早上十點，請準時鎖定這一集的《鞋槓人生》喔。