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侯友宜請假近百日　民進黨批：市政荒廢停擺、用選票要求他上班

▲民進黨今召開侯友宜請假市長將破百記者會。（圖／民進黨提供）
▲民進黨今召開侯友宜請假市長將破百記者會。（圖／民進黨提供）

記者陳佩君／台北報導

總統大選倒數14天，民進黨今（30）日除了再對國民黨總統候選人侯友宜提出侯家又昱公司炒地皮的五問外，也檢視新北市治安破洞問題，同時用倒數計時器提醒市民，侯友宜市長請假選總統明天將屆百日，因市政荒廢停擺，治安破洞，市民痛苦指數滿點，呼籲民眾1月13日用選票要求侯市長上班。

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民進黨發言人張志豪及新北市議員顏蔚慈、李宇翔、張錦豪召開記者會。張志豪表示，侯友宜日前政見會拋「治安三箭」，首先是打詐，侯友宜曾和捲入詐騙集團黑吃黑相關擄人案件的國民黨籍屏東縣議員郭再添稱兄道弟，也曾和康友KY案中涉嫌炒股的吳光訓早餐會，更和亞太國際地產負責人違法吸金10億遭起訴的秦啟松合照，如何打詐？至於掃毒掃黑槍，新北五月開始槍聲大作，一個半月就開了86槍，侯友宜更幫涉及毒品交易案的邱鎮軍站台，實在諷刺。

顏蔚慈說，侯友宜近請假近100天，放任新北治安不顧，根本和黑道掛鉤一起，「票投國民黨，你的選票，會變成他的鈔票」，國民黨因為貪污被判刑的，平均每人貪污1800萬，將人民血汗錢全部撈走；「票投國民黨，黑道無法擋」，國民黨有黑道背景的立委候選人比比皆是，包含台中顏寬恆會、台南李全教、苗栗縣邱鎮軍、雲林縣丁學忠，這些黑白郎君通通會站回國會殿堂，警察還要跟他們敬禮，國家立法機關被黑道滲透，成為掌握利益的工具。

李宇翔提到，侯友宜自9月23日起開始請假，為期113天的假期，市民受苦，在天下或遠見的評比，新北治安滿意度六度墊底，甚至侯友宜市長連任後，更連續發生重大槍擊案，造成市民人心惶惶，侯友宜身為新北市長，自詡治安專業，但面對這些重大槍擊案件發生在新北，都沒有對策跟責任嗎？還是只會把責任甩鍋中央。

張錦豪則「五問」侯友宜，第一，又昱買地的錢，來源是凱旋苑的租金嗎？第二，出任副市長後，是否開始計劃在買地投資？第三，你如此積極收購新莊精華地段原因是為何？第四，為什麼侯辦聲該地段不具有都條件？事實打臉，那塊土地具有都更和危老重建的條件！第五，又昱底下到底還藏多少土地、多少資產？都請侯友宜出面一併把答案講清楚！

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