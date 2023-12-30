侯友宜請假近百日　民進黨批：市政荒廢停擺、用選票要求他上班

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顏蔚慈說，侯友宜近請假近100天，放任新北治安不顧，根本和黑道掛鉤一起，「票投國民黨，你的選票，會變成他的鈔票」，國民黨因為貪污被判刑的，平均每人貪污1800萬，將人民血汗錢全部撈走；「票投國民黨，黑道無法擋」，國民黨有黑道背景的立委候選人比比皆是，包含台中顏寬恆會、台南李全教、苗栗縣邱鎮軍、雲林縣丁學忠，這些黑白郎君通通會站回國會殿堂，警察還要跟他們敬禮，國家立法機關被黑道滲透，成為掌握利益的工具。
李宇翔提到，侯友宜自9月23日起開始請假，為期113天的假期，市民受苦，在天下或遠見的評比，新北治安滿意度六度墊底，甚至侯友宜市長連任後，更連續發生重大槍擊案，造成市民人心惶惶，侯友宜身為新北市長，自詡治安專業，但面對這些重大槍擊案件發生在新北，都沒有對策跟責任嗎？還是只會把責任甩鍋中央。
張錦豪則「五問」侯友宜，第一，又昱買地的錢，來源是凱旋苑的租金嗎？第二，出任副市長後，是否開始計劃在買地投資？第三，你如此積極收購新莊精華地段原因是為何？第四，為什麼侯辦聲該地段不具有都條件？事實打臉，那塊土地具有都更和危老重建的條件！第五，又昱底下到底還藏多少土地、多少資產？都請侯友宜出面一併把答案講清楚！
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