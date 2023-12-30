李善均尋短亡！警以「無公訴權」結案 生前遭勒900萬持續調查
南韓演員李善均日前遭八大女爆出吸毒、外遇，事件鬧得沸沸揚揚，日前毛髮檢測結果出爐為陰性，終於為自己洗刷名聲，沒想到卻在27日傳出憾事，他被發現在車中輕生身亡，享年48歲，而李善均於昨（29）日出殯，許多藝人都前往弔唁。整起案件警方以「沒有公訴權」結束了李善均涉毒的調查，但他被勒索恐嚇3.5億韓元（約台幣900萬）的案件將持續調查。
記者吳雨婕／綜合報導
李善均在今年10月爆出涉嫌吸毒，遭警方多次約談，接受調查時也都積極配合、誠實回答，並透露沒有吸毒意願，提到以為是安眠藥，近日毛髮檢測出爐都是陰性，卻無奈發生憾事，也有消息指出，李善均會選擇輕生，是因為被100億韓元（約台幣2.6億）的違約金壓垮。
而案件中，涉嫌透過聲色場所女室長向李善均提供毒品的醫美診所A醫師，昨天下午確定收押移交檢察機關處理。A醫師在接受警方問訊時供稱提供安非他命女室長，但因為平常交情就很好，是當作生日禮物，沒有向她收錢。警方以「沒有公訴權」結束了李善均涉毒的調查，但他被勒索恐嚇3.5億元的案件將持續調查。
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