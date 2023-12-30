元旦連假首日返鄉出遊大增 客運機動增班、疏運逾14萬人
今（30）日是元旦連假首日，公路局預判省道易壅塞路段包含銜接國道之快速公路、主要城際道路及觀光景點周邊道路，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，以減少壅塞於車陣中的時間。公路局也表示，已協調客運業者視人潮機動增班，其中29日西部國道客運共計行駛7,270班次，疏運142,397人，疏運人數較上一年度同期減少4.1%。
記者許家禎／台北報導
公路局預判省道易壅塞路段包含銜接國道之快速公路（北部台65線接國3土城交流道、台64線接國3中和交流道，中部台74線臺中環線接國3之快官及霧峰路段，南部台86線接國1仁德系統及歸仁交流道、台18線接國3中埔交流道），主要城際道路（北部台61線鳳鼻至香山路段、中部台61線竹南以及中彰大橋路段，南部台1線水底寮至楓港路段、東部台9線蘇花路廊路段）及觀光景點周邊道路（北部台2線和台2乙線關渡至淡水路段、台2線萬里至大武崙以及福隆路段、台3線大溪路段，中部台3線大湖路段、台21線日月潭路段，南部台3線古坑至梅山路段，東部台9線礁溪路段），建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，以減少壅塞於車陣中的時間。
公路局指出，昨（29）日省道部分路段有車多壅塞情形，包含北部台61線鳳鼻至香山路段、台64線中和銜接國3路段、台65線土城銜接國3路段及台2線和台2乙線關渡至淡水路段，中部台74線台中環線接國3快官路段，南部台86線歸仁交流道以及仁德系統路段，台88線鳳山至五甲等路段。
為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局已協調客運業者視人潮機動增班，29日西部國道客運共計行駛7,270班次，疏運142,397人，疏運人數較111年同期減少4.1%；東部國道客運路線共計行駛1,706班次，疏運29,129人，疏運人數較111年同期減少0.4%。
公路局已請客運業者於元旦連假期間籌備充足運能，並落實人車安全整備措施，本次連假亦推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸，並共同創造安全的乘車環境。