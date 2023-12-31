回顧2023年十大選舉新聞！「五漢廢言」害藍白合破局　三腳督成型

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為了討論在野整合問題，11月23日，郭台銘與柯文哲在君悅飯店借了場地，邀約侯友宜出席，馬英九與朱立倫也一起與會，不料馬朱兩人到場，引發郭台銘不滿，狂酸兩人是不速之客，侯友宜在會談中也念出柯文哲簡訊，柯文哲也批這是側翼網軍行為。
約3個小時的時間，一開始郭柯兩人讓侯馬朱3人枯等，之後雙方又對於要不要上樓協商、誰可以出席協商，僵持不下，最後因黃士修發言引發朱立倫不滿，雙方不歡而散，此後也確定在野陣營各選各的，不再合作。整場君悅會談，幾乎各家媒體都全程直播，網友酸整場根本是「五漢廢言」。
二、吵了大半年，藍白合仍舊破局
國民黨與民眾黨要不要在總統大選上合作，共推一組候選人，從5月20日柯文哲宣布參選以來，就是選戰的重要話題，但一直無實質進展，直到10月14日，距離總統登記剩一個月時間，侯柯陣營核心幕僚金溥聰、黃珊珊先進行會前會，但對於如何產生最強候選人，並無共識。接著由兩黨主席朱立倫與柯文哲會談，還找來馬英九當見證人。
11月15日，在馬英九見證下，朱侯柯簽了六點共識，同意用現有民調決定誰正誰副，但接下來雙方又因為對民調的認知意見有歧異，柯文哲也面臨黨內相當大的壓力，藍白仍無共識，最後才有「君悅會談」，但君悅會談破局，也代表吵了大半年的藍白合宣告破局。
三、三腳督成局，三陣營副手成焦點
藍白合破局後，隔天也是中選會登記截止最後一天，藍白也各自宣布自己的副總統候選人，分別是趙少康與吳欣盈。民進黨則無意外，由蕭美琴擔任副總統候選人。蕭美琴的形象與賴清德充分互補，趙少康同樣也幫侯友宜加分不少，且睽違30年又重返政壇，話題性十足，也成功讓深藍都歸隊。吳欣盈擔任立委不到一年，如今又要擔任柯文哲副手，也讓外界對吳欣盈相當好奇。三方副手確定後，副手反而成為媒體焦點，比主帥還吸睛。
四、賴皮寮、凱旋苑、柯文哲老家，都成選戰焦點
總統大選確定是賴清德、侯友宜、柯文哲三強鼎立後，三人也不約而同都被爆出跟房子有關的爭議。賴清德位在萬里的老家，被新北市政府認定是既存違建，在野陣營要求拆除，網友還酸是「賴皮寮」，但賴陣營認為礦區舊房舍有其特殊背景，最後賴清德在政見會宣布，會將萬里老家公益信託，並作為礦工紀念館使用。
侯友宜則是因為妻子在文化大學附近的宿舍「凱旋苑」，被民進黨質疑收租過高，每年從學生身上賺取超過2千萬，侯友宜說這是結婚前妻子的財產，侯妻也發公開信說，房產和侯友宜無關，等2026年6月和廠商租約到期後，會透過包租代管方式，將整棟大樓改為青年房舍出租，或改為社會住宅。
柯文哲在新竹的老家，9月也被爆有違建，柯家隨即自行拆除1樓雨遮頂棚、5樓加蓋鐵皮處。除了賴侯柯三人外，民眾黨不分區候選人黃國昌汐止老家，也被爆違建，還佔用國有地，黃國昌先繳了1萬多元的補償金，但違建部分因為老家屋齡已久再加上建築工法，無法只拆除被認定是違建的部分，最後決定申請拆除執照，將老家整棟拆除。
五、郭台銘再度參選總統，87天後黯然退選
郭台銘一直希望能幫台灣做事，4年前就想選總統，但在國民黨初選時，敗給韓國瑜，最後改與柯文哲合作，不過最後並未參選。今年郭台銘捲土重來，希望再度代表國民黨參選，但國民黨最後徵召侯友宜，引發郭台銘不滿，郭台銘決定獨立參選，找來台劇《人選之人》飾演總統參選人的女星賴佩霞，大張旗鼓在全台各地展開連署，最後獲得破百萬、史上第二多的連署份數。
但在連署過程中爭議不斷，中國還出手查富士康稅務，在藍白合破局後、並各自到中選會登記後，郭台銘也宣布不再參選，4年前戲碼再度上演，從5月17日到11月24日宣布退選，郭台銘87天的參選之旅畫下句點。
六、黃國昌棄時代力量轉投民眾黨，被酸「白國昌」
曾是太陽花學運戰神、第三勢力明日之星的黃國昌，4年前未當選立委後就遠離政壇，今年時代力量原本有意再邀黃國昌重返立院，黃國昌並未同意，11月16日，黃國昌宣布退出時代力量，隨即加入民眾黨，民眾黨也公布，黃國昌名列民眾黨不分區立委第二位，明年黃國昌將重返國會。
不過黃國昌「無縫」轉換政黨，且無視民眾黨、柯文哲的諸多爭議，讓黃國昌也挨批雙標，還被酸是從黃國昌變「白國昌」。
七、民進黨工爆性騷吃案引爆全台#me too，林飛帆、李正皓退選
《人選之人》成全台夯劇，劇中一名女性黨工遭性騷卻被吃案，讓人憤慨，不料現實中竟也上演，今年6月一名民進黨婦女部前黨工在臉書發文，指自己去年9月遭與民進黨合作的導演性騷，但向時任婦女部主任許嘉恬求助，許佳恬並未積極處理，此案之後，全台爆發 #me too風潮，不只政治圈，演藝圈也不少名人都被爆曾性騷。而時任民進黨副秘書長的林飛帆，原本要參選台北市第三選區立委，但因被質疑當時督導婦女部知情卻不作為，最後宣布退選。
除了林飛帆，獲民進黨徵召參選立委的李正皓也被爆出過去涉偷拍、恐嚇女友，李正皓同樣也因止不住質疑聲浪，最後退選止血。
八、im.B吸金90億，陳歐珀認了「交友不慎」退選
「不動產借貸媒合平台」im.B今年5月爆出非法吸金詐騙90億，民進黨不少高層，都遭質疑與主嫌曾耀鋒（化名曾國緯）交情非淺，行政院副院長鄭文燦也傳出曾受曾耀鋒請託，插手警政人事異動案，提拔曾耀鋒的好友，鄭文燦否認指控，並揚言若有不實言論將提告。
現任綠委陳歐珀原本要競選連任，但被黃國昌踢爆，服務處的地點和座車都是由im.B集團無償提供，陳歐珀雖道歉，認了和im.B一起投資房地產，但堅稱自己識人不清、交友不慎，最終宣布退選「捍衛清白」。
九、 趙天麟與中國籍小三婚外情，退選交黃捷接棒
民進黨10月時猛攻國民黨立委馬文君黨潛艦預算，質疑馬文君親中，不料同為外交國防委員會立委的綠委趙天麟，10月下旬也被爆料，與一名中國籍女子婚外情，兩人近距離合照，在野陣營也質疑涉及國安。法務部長蔡清祥說，台灣高檢署已分案。為避免傷及民進黨選情，10月24日趙天麟宣布退選立委，民進黨最後決定徵召市議員黃捷參選。
十、716公平正義大遊行，2萬人上凱道抗議
「館長」陳之漢不滿權貴司法、高房價問題，邀黃國昌一起號召，716人民上街，舉辦公平正義遊行，針對司法正義與居住正義提出9大訴求，邀請蔡英文、賴清德，以及在野陣營包括侯友宜、柯文哲、郭台銘、王婉諭等人參加。不過民進黨最後並未派人出席，並批評遊行淪為柯文哲等人的作秀場合。王婉諭上台狂嗆國民黨、民眾黨，也引發部分出席遊行的群眾不滿。
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