MLB／林昱珉遭美媒點名為下季最值得期待新秀 明年有望登大聯盟
隨著2023年即將邁入尾聲，大聯盟官網也陸續預測明年值得期待的新秀，根據大聯盟選秀分析師Jim Callis、Jonathan Mayo與記者Sam Dykstra表示，「目前效力響尾蛇2A的旅美小將林昱珉也名列其中，更點出有望在明年夏天登上大聯盟。」
記者張志宇/綜合報導
根據《MLB Pipline》透露林昱珉排名響尾蛇農場地4名，並指出，「林昱珉是一位相當有趣的球員，他並沒有優異的身高（180公分）與飛快的球速（直球均速落在89至92英里），但他擁有一顆優異的變速球，與曲球和滑球十分有望達到大聯盟平均水準以上，若練成將能有效愚弄打者。」
林昱珉本季在高階1A與2A出賽，在121.1局的投球中送出高達140次三振，若持續維持這樣表現，明年在季初就有望升上3A，響尾蛇3A球隊所屬的聯盟有著打者聯盟之稱，若林昱珉能順利在3A穩定出賽，將有望在明年夏天直奔大聯盟。
有關林昱珉的投球評價，根據《棒球美國》表示，林昱珉控制球種的能力與讓打者揮空的能力十分不錯，讓他有機會能登上大聯盟，但最多僅是第4或第5號先發投手，在報告中林昱珉速球只拿到45分、曲球55分、滑球50分、變速球60分、控球60分。
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