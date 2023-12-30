朴星雄SBS獲獎沒說感言！唸信悼念李善均 盼「弟弟一路好走」
韓星李善均因吸毒風波輕生，享年48歲，昨(29)日舉辦告別式，適逢舉辦「2023 SBS演技大賞」，一票明星都以黑色禮服現身，並將獎項獻給故人，李善均的好友朴星雄獲頒男子最優秀演技獎，感言絲毫未提到自己，哽咽唸出給李善均的一封信，希望弟弟好好地去吧，場面令人鼻酸。
記者江芷稜／綜合報導
朴星雄以《全民死刑投票》獲得「迷你影集題材、動作劇最優秀男演員獎」，當天剛送完李善均走完人生最後一程，他一上台就表示比起感言，更想唸一封信給好友，「去到了沒有苦痛和擔憂的世界，我祈禱你能夠在那裡安息，今天是送你到天國的日子，哥哥我拿到獎了，想把這個獎獻給一直努力用真心演戲，如今在天上的你，一路好走，我的弟弟」，過程他數度哽咽、嘆氣，眼裡泛起淚光，講完後就走下台，令網友看了很心酸。
李善均生前最後一部電視劇《權貴復仇》(另譯《法錢》)就在SBS電視台播出，因為他無預警突然離世，劇組演員決定缺席頒獎典禮，表達對他的哀悼，在劇中與李善均演對手戲的文彩元則獲得迷你影集題材、動作劇最優秀女演員獎。整場活動上明星們都沒提到李善均3個字，直到頒獎典禮結束後，螢幕上最後出現李善均的黑白照，寫著「李善均離開我們了，祈求故人的冥福」，和他做最後告別。
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