邵庭「涮辛酸」突宣布倒閉！龍蝦和牛吃到飽成絕響 關鍵原因曝光
由藝人邵庭投資的麻辣火鍋店「涮辛酸」，開業2年，號稱可以龍蝦吃到飽，累積不錯口碑，經11月臨時因內部管線修繕而暫停營業後，業者昨（29）日又無預警宣布，因修繕工程過於浩大，將結束營業。
記者葉盛耀/綜合報導
涮辛酸麻辣火鍋店原本對外號稱是由藝人邵庭投資開設，因為用料實在，又有坊間難得的一次通包龍蝦與和牛吃到飽，創立好口碑，中間歷經幾度風波，包含因為缺貨而取消龍蝦吃到飽方案，引起顧客紛紛上臉書留言抗議，後改以松葉蟹替代止血，接著10月才又有龍蝦吃到飽再度回歸，一直到今年11月，又因進行內部管線修繕暫停營業。
沒想到昨（29）日卻突然公告「下台一鞠躬」，主要原因是修繕工程過於浩大，只能忍痛做出這個決定。得知歇業消息，網友也留言表達不捨，「可惜了一家好店，等你重開」、「原本等待跨年訂位的」、「實在太難過了！這麼優質的店家」。
涮辛酸也於官方臉書公告，對於原本累積的會員點數，將提供轉移至「豪饌頂級麻辣火鍋」，轉移作業時間截至2024年5月31日，有轉點需求的消費者可透過私訊FB、IG進行。關於未來是否在其他地點再開的問題，涮辛酸也表示，「未來若有機會在其他地方服務，我們會在官方帳號公告」。
2021年12月開幕的「涮辛酸」，初期就是主打是藝人邵庭的新事業，不過邵庭今（2023）年10月就有在社群發文，為了有更多的時間投入家庭和救援動物的工作，她決定退出電商網站以及火鍋店經營，而如今涮辛酸火鍋店選擇於年底正式熄燈。