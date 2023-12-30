坦言當總統壓力大　蔡英文感謝綠委撐住選區壓力挺「蔡英文路線」

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蔡英文指出，自己執政的過去幾年是台灣走向新時代的開始，現在想接棒者都說要接續走「蔡英文路線」，但「蔡英文路線」不是她一個人做出來，是由執政團隊、支持者、立委們共同創造。她剛上任就發現基礎建設不足、經濟成長缺乏動能，決定大力投入公共基礎建設，「2017年是非常艱難、辛苦的一年，我們讓前瞻預算過關，開始一個新的階段」。
她說幸好兩任總統任內國會都過半，非常感謝辛苦的執政黨立委們，「走這條路線，選區一定有不同意見，他們撐住壓力、說服支持者和在地選民一起支持中央決策，才能打開台灣走出世界的這道門。」
蔡英文說，這些年在國家整體的公共投資投入4兆元，雖然還是有人緬懷過去，但台灣創造國家的模範、已經是世界的台灣，不再需要靠其他管道與世界接軌，「我們不要走回頭路」。
外界好奇她一直到莊競程、江肇國選區輔選，蔡英文說，雖然她要畢業了，但立委們要在下階段持續扮演重要角色，執政者有義務培養優質立委接棒，一代一代努力，國政才能傳承。她強調青壯世代的兩人是民進黨未來希望，還意有所指的呼籲大家，不要為了地方政治、為了其他考慮，忘掉優質立委對國家發展的重要性，末了補充一句「『其他的考慮』你們自己去想」。
莊競程的選區原是台中市長盧秀燕的本命區、江肇國選區現任立委是黃國書，兩人對上被視為盧秀燕系統的國民黨新人黃健豪、羅廷瑋，選情持續膠著。
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