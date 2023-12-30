「趙少康吃誠實豆沙包！」　賴清德笑稱：感謝他真心推薦

坦言當總統壓力大　蔡英文感謝綠委撐住選區壓力挺「蔡英文路線」

▲蔡英文強調青壯世代的莊競程與江肇國，是民進黨國政傳承的未來希望。（圖／江肇國競總提供，2023.12.30）
▲蔡英文強調青壯世代的莊競程與江肇國，是民進黨國政傳承的未來希望。（圖／江肇國競總提供，2023.12.30）

記者顏幸如／台中報導

總統蔡英文今早帶著畢業前的好心情到台中輔選，主動感謝過去8年來和她並肩作戰的所有綠營立委，全力撐住選區壓力、說服在地選民支持中央決策，讓「蔡英文路線」得以落實、打開台灣走出世界的門。她呼籲選民不要為了地方政治、「其他的考慮」，忘掉優質立委對國家發展的重要性，似劍指國民黨最強母雞台中市長盧秀燕。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡英文今（30）日上午到台中，出席「社會力賴清德、蕭美琴、莊競程、江肇國選前誓師大會」，她致詞時主動提及，副總統賴清德昨晚在應援之夜時，說她快畢業了、心情很不錯一事，坦言「當總統每天要擔心這個擔心那個」，壓力很大，若是沒把國家交到對的人手上，她會更擔心，再度拜託大家讓她能放心、快樂的畢業。

蔡英文指出，自己執政的過去幾年是台灣走向新時代的開始，現在想接棒者都說要接續走「蔡英文路線」，但「蔡英文路線」不是她一個人做出來，是由執政團隊、支持者、立委們共同創造。她剛上任就發現基礎建設不足、經濟成長缺乏動能，決定大力投入公共基礎建設，「2017年是非常艱難、辛苦的一年，我們讓前瞻預算過關，開始一個新的階段」。

▲蔡英文頻頻到台中，為青壯世代的莊競程與江肇國輔選。（圖／江肇國競總提供，2023.12.30）
▲蔡英文頻頻到台中，為青壯世代的莊競程與江肇國輔選。（圖／江肇國競總提供，2023.12.30）
她說幸好兩任總統任內國會都過半，非常感謝辛苦的執政黨立委們，「走這條路線，選區一定有不同意見，他們撐住壓力、說服支持者和在地選民一起支持中央決策，才能打開台灣走出世界的這道門。」

蔡英文說，這些年在國家整體的公共投資投入4兆元，雖然還是有人緬懷過去，但台灣創造國家的模範、已經是世界的台灣，不再需要靠其他管道與世界接軌，「我們不要走回頭路」。

外界好奇她一直到莊競程、江肇國選區輔選，蔡英文說，雖然她要畢業了，但立委們要在下階段持續扮演重要角色，執政者有義務培養優質立委接棒，一代一代努力，國政才能傳承。她強調青壯世代的兩人是民進黨未來希望，還意有所指的呼籲大家，不要為了地方政治、為了其他考慮，忘掉優質立委對國家發展的重要性，末了補充一句「『其他的考慮』你們自己去想」。

莊競程的選區原是台中市長盧秀燕的本命區、江肇國選區現任立委是黃國書，兩人對上被視為盧秀燕系統的國民黨新人黃健豪、羅廷瑋，選情持續膠著。

【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。  

更多「2024大選」相關新聞。

被賴清德爆料卸任後下一步　蔡英文笑著當場給答案！

蔡英文視察中興新村小巨蛋　被「美艷照」電到脫稿演出

中捷戰火延燒！蔡英文彰化「畢旅」　不捨黃秀芳和她一樣被抹黑

賴蕭配不只「美德贏台灣」　蔡英文：加上我就是「贏得美」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選