短評／陳金鋒接任富邦悍將主帥有望打破小團體　首要建立贏球文化

NBA／活塞深陷28連敗泥淖　陣容輪替不穩定、關門能力差是主因

▲Monty Williams成為活塞教練，簽下了史上最高薪的教練合約，但球隊本季卻苦吞28連敗。（圖／美聯社／達志影像）
▲Monty Williams成為活塞教練，簽下了史上最高薪的教練合約，但球隊本季卻苦吞28連敗。（圖／美聯社／達志影像）

實習記者陳品翔／綜合報導

NBA底特律活塞昨（29）日前往客場挑戰東區強權波士頓塞爾提克，這場比賽綠衫軍二當家Jaylen Brown並未出賽，活塞也一度在比賽中拉開分差至最多21分，但最終仍然擋不住對手逆襲，在延長賽中以122:128不敵塞爾提克，吞下超慘的28連敗，也追平NBA史上最長的連敗紀錄。下一場將回到主場迎戰多倫多暴龍，若再輸球就將打破紀錄。

我是廣告 請繼續往下閱讀
活塞吞下28連敗，正式追平NBA史上最長的28連敗紀錄（費城76人14-15、15-16跨季所創下），下一場比賽若再不敵暴龍，除了將打破紀錄，同時止敗也要等到明年2024年。許多球迷都好奇，儘管狀態再不佳、陣容再怎麼殘破，也不至於會在單一賽季連敗至快30場，儘管許多美國媒體並未將球隊困境歸咎於總教練Monty Williams，但許多活塞球迷早已坐不住，認為總教練的調度是最大原因。

活塞隊在今年迎來Monty Williams，先前他曾率領太陽隊闖進總冠軍賽，但最終以2:4不敵公鹿，Williams也錯失他執教的首座NBA冠軍。儘管先前Williams傳出打算先休息一年，並專心陪伴患有乳癌的妻子，不過活塞相當有誠意，給出一紙6年7850萬美元（約新台幣24億元）合約，為當時NBA史上最大張的教練約，再加上Williams妻子的癌症即時發現，沒有立即生命危險。合約中還包含提供私人飛機供妻子治療，以及照顧家人等條款，也讓Monty Williams最終願意點頭，接下活塞主帥位置。

活塞目前主要存在幾個問題，其中球隊輪換陣容不穩定是主要因素。活塞隊與太陽隊不同，Monty Williams過去執教太陽，太陽擁有老將Chris Paul、聯盟頂尖得分手Devin booker、Mikal Bridges等一票年輕好手，球隊深度足以讓Williams做出多套輪替。

但如今的活塞隊，陣中只有Bojan Bogdanovic稱得上是老經驗，狀元Cade Cunningham雖然擁有優秀的得分能力，但是對於活塞目前而言仍然是不夠的，同時對於年輕球隊而言，陣容禁不起太大變動，偏偏Monty Williams很喜歡進行實驗、嘗試各式各樣不同陣容，這可能也讓年輕的活塞球員，包含Ausar Thompson、Jaden Ivey、Marvin Bagley III等年輕好手在適應層面上產生適應不良等問題，球隊戰績也因此持續下探。

另外活塞隊面臨到與許多年輕球隊一樣的問題，就是關門能力不佳，儘管上半場領先對手雙位數以上，也很有可能在下半場將領先優勢迅速丟掉。其實看活塞隊的比賽，這28連敗內，活塞不是沒有機會可以收下勝利，也有幾場比賽眼看就要贏球，但球隊沒有一個能夠穩住軍心的沙場老將，也就很常在比賽末段丟掉比賽，想要避免寫下難堪紀錄，面對暴龍的比賽全隊必須得抱持必勝心態應對。

NBA／活塞28連敗快寫最慘紀錄　魔獸發文嘲諷：台灣打電話來了

NBA／太陽133:119戰勝黃蜂！KD謙讓出手　傳出11次助攻率隊2連勝

NBA／騎士三分好鐵43投僅6中！「字母哥」第三節爆發率公鹿逆轉勝

NBA／勇士士氣低迷！Curry無法再坐視不管　主帥Kerr駁斥內訌傳聞

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選