NBA／活塞深陷28連敗泥淖　陣容輪替不穩定、關門能力差是主因

我是廣告 請繼續往下閱讀
活塞隊在今年迎來Monty Williams，先前他曾率領太陽隊闖進總冠軍賽，但最終以2:4不敵公鹿，Williams也錯失他執教的首座NBA冠軍。儘管先前Williams傳出打算先休息一年，並專心陪伴患有乳癌的妻子，不過活塞相當有誠意，給出一紙6年7850萬美元（約新台幣24億元）合約，為當時NBA史上最大張的教練約，再加上Williams妻子的癌症即時發現，沒有立即生命危險。合約中還包含提供私人飛機供妻子治療，以及照顧家人等條款，也讓Monty Williams最終願意點頭，接下活塞主帥位置。
活塞目前主要存在幾個問題，其中球隊輪換陣容不穩定是主要因素。活塞隊與太陽隊不同，Monty Williams過去執教太陽，太陽擁有老將Chris Paul、聯盟頂尖得分手Devin booker、Mikal Bridges等一票年輕好手，球隊深度足以讓Williams做出多套輪替。
但如今的活塞隊，陣中只有Bojan Bogdanovic稱得上是老經驗，狀元Cade Cunningham雖然擁有優秀的得分能力，但是對於活塞目前而言仍然是不夠的，同時對於年輕球隊而言，陣容禁不起太大變動，偏偏Monty Williams很喜歡進行實驗、嘗試各式各樣不同陣容，這可能也讓年輕的活塞球員，包含Ausar Thompson、Jaden Ivey、Marvin Bagley III等年輕好手在適應層面上產生適應不良等問題，球隊戰績也因此持續下探。
另外活塞隊面臨到與許多年輕球隊一樣的問題，就是關門能力不佳，儘管上半場領先對手雙位數以上，也很有可能在下半場將領先優勢迅速丟掉。其實看活塞隊的比賽，這28連敗內，活塞不是沒有機會可以收下勝利，也有幾場比賽眼看就要贏球，但球隊沒有一個能夠穩住軍心的沙場老將，也就很常在比賽末段丟掉比賽，想要避免寫下難堪紀錄，面對暴龍的比賽全隊必須得抱持必勝心態應對。