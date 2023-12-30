總統辯論／侯友宜批賴清德政策模糊　柯文哲：兩岸一家親是表善意

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侯友宜批評，賴清德的兩岸政策模模糊糊，好像在開玩笑，要約習近平喝珍奶，「不知道在說甚麼」，還有柯文哲稱兩岸一家親，不像侯的態度都很清楚，就是反台獨、堅守民主自由制度，「我反對一國兩制」。
侯友宜說明，所有共識會在憲法跟兩岸人民關係條例的基本架構下做事，這才是要做的事情，不要讓民進黨抹黑，九二共識變成中國九二共識、承認一國兩制，台灣未來前途由2300萬人決定，更重要的是雙方主權互不承認，治權互不否認，可用這個條件和對面交流，降低風險，降低風險要用實力、加強國防軍備、嚇阻確保和平，嚇阻才是我們第一個要優先做的，你沒有嚇阻，你跟人家講半天也沒有用。
侯友宜也說，為什麼要對話交流，就是兩邊沒有對話，現在才會產生這樣的狀況，可以從最低位的民間團體、宗教文化一步一步走，走得好之後才有官方的互動，官方互動大家有信任以後，就可以降低風險。
柯文哲解釋，兩岸一家親只是先跟對方表達善意，現階段他反對去中化，兩岸同文同種，但是 現階段有不同政治制度和生活方式，兩岸關係上他主張台灣自主兩岸和平，先跟中國表明，底線是台灣保有現行民主制度與生活方式，在這底下進行談話，秉持五個互相原則，互相認識、互相了解、互相尊重，最後一項最難，互相諒解，像是過去他辦過8次雙城論壇、1次世大運，台灣走出去，世界走進來，讓世界看見台灣，這就是互相諒解，要在困難環境想辦法爭取台灣最大利益。
柯文哲表示，布林肯國家戰略可以參考，該合作的時候合作，該競爭的時候競爭，必須對抗的時候對抗，交流層面上，體育文化宗教爭議比較少，經濟可以談，有錢大家賺可以討論，政治現階段沒辦法，可以做的先做，不能做的擺後面，全世界通膨，中國在通縮，表示中國經濟有問題，希望大家互相諒解，都可以活下去。
賴清德則回應，不僅僅國內或是全世界 ，對台灣威脅最大的就是中國，他與民進黨副總統候選人蕭美琴若是當選，就是3組中風險最低的1組，因為有做最好的準備，會團結國人，強化國防經濟、民主陣營合作，只要有對等尊嚴，也會與中國交流，增進兩岸人民福祉，以謀求兩岸和平發展。
賴清德說，對柯文哲發言遺憾，柯把中國挖了9邦交國、不跟台灣談判的責任歸給台灣，完全不敢指控中國， 柯文哲也認為，民進黨守護台灣種種的作為，當作是在執行意識形態，這些只是不同程度唱衰台灣，非常不應該。
賴清德建議，柯文哲若認為接受九二共識就是新中間主義，台灣沒有幾個人會贊成，若反對一國兩制就不要接受九二共識，一方面接受九二共識，方面又走台灣新中間路線，這根本就是矛盾的。
賴清德強調，他非常希望國人團結一致，面對中國對台、國際威脅，大家其實也已經有對策，就是大家應該增強自己力量，團結合作確保和平。
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