總統辯論／賴清德酸柯文哲「最沒資格講誠信」：藍白合協議都作廢

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柯文哲也問侯友宜，連任新北市長沒有很久就跑總統行程，如果要選當時就不要連任，不會對不起新北市民嗎？這不負責責任，且議員要求提供請假紀錄都不給，要封存30年嗎？
侯友宜回應，他在新北市從副市長做到市長，公道自在人心，他們三個都做過直轄市市長，塭仔圳4217家工廠，2年順利改變50年不變的都市計畫，問題是有沒有快速解決民怨，賴清德台鐵東移也有爭議，「我處理垃圾山也沒有爭議阿」，30年不變的他來改變，就像他蓋社會住宅，未來會持續規劃，且新北公托1都超過5都總和，他也蓋了26公里的捷運、26座車站、超過1000間銀髮俱樂部。
侯友宜點名賴清德，社會住宅沒半間、公托沒半間，國民運動中心也沒半間，捷運更不用說，今天他出來參選是因為民進黨卡他，害行政效率低落，換他來做，絕對不分藍綠拚下去。
賴清德則說，侯放了不少假消息，台南不是沒有公托和國民運動中心，他在任內也有推動社會住宅，「你的塭仔圳徵收不是沒有抗爭，媒體都有報導，是你視而不見」。
賴清德也酸柯文哲，若是要談誠信，藍白合六點協議簽了都可以作廢，三個人中柯是最沒有資格談誠信，每個政黨黨派都有好人壞人，有做好也有做不足的地方，「我的態度就是勇敢面對，該辦就辦，該移送就移送，該離開就離開」，他看過吳乃仁的判決書，他認為的確是有問題，後來提出到高等法院再審，若判決沒有問題，要高等法院再審何等不容易，也會尊重再審之後的結果。
賴清德批評，李全教柯助選過，「你還舉起他的手」，李是唯一涉及議員選舉賄選，而且議長選舉也是賄選，他很清楚議長選舉整個過程，所以才會進行地方黑金政治的革新，至於邱莉莉已經高於民進黨的規定停權，目前正在審判當中，相信民進黨會依法辦理。
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