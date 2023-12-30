總統辯論／砲火猛烈！賴清德批侯親中、柯一人政黨不可預測

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賴清德今身著藍色西裝、紫色領帶登場，他在第一階段申論時，先砲打侯友宜，直言侯友宜提出許多主張，都是上個時代的政策，例如現在已經2024，還在講九二共識；全球經貿結構已經改變，還在講重啟服貿，「台灣再生能源發電量早就超越核電，你還在講重啟核四」，拿上個時代的主張來當政見，表示只準備考古題，「我認為你還沒準備好」。
賴清德提到，柯文哲講了很多對未來的主張，不過聽起來很熟悉，因為其中有許多就是政府正在做的事，「你說要重視財政紀律，其實蔡總統8年還債超過9000億，是歷任總統還債最多的，你說社會住宅要繼續興建，我院長任內成立的住都中心已經做得很積極，你說要改善體育選手訓練中心，但我們已經把國訓中心從軍營變成飯店，也大量提高體育預算」；賴酸說，「這樣的複製貼上，也算是一種讚美，謝謝柯市長肯定政府過去8年的努力」。
賴清德說，歷史已經開翻了新的一頁，全球也正在進行劇烈的變化，國家的領導人應該要能夠掌握變局，因此他提出國家希望工程，要打造民主和平的台灣，他不會跟國民黨一樣走回頭路，甘願淪為極權主義的附庸，此外，他也要打造創新繁榮的台灣、公義永續的台灣。
賴清德提到，2024年的總統大選，國際社會都在關注，都在關注台灣人民在民主陣營還有極權集團到底要做何選擇，國際社會也非常清楚，只有賴清德跟蕭美琴，才能夠繼續跟民主陣營肩並肩一起往前走。
賴清德批評，侯市長的親中政策，或者是柯市長的一人政黨變化不定無法預測，這個都不是國家應該要走的路，特別是如果讓國民黨回來，這代表了服務貿易協定也會回來，包括大量的中生，就會來台就業，這不僅僅對年輕的就業市場造成衝擊，也勢必會影響百工百業，也會造成台灣社會的不安。
賴清德提到，若國民黨回來了，黑金政治也就要回來了，目前國民黨的黑金完全都沒有改變，包括新店的羅家、彰化的謝家、台中的顏家、雲林的張家，甚至於花蓮的傅家，還有大大小小的黑金盤踞在各個地方，如果國民黨回來了，黑金集團也勢必會回來，各位這對治安的影響何其重大，對台灣又會有多麼的重大。
賴清德續批，若國民黨回來了，所守護台灣的軍事採購必然會停止，過去他在立法院擔任幹事長，他親身經歷朝小野大的情況，在程序委員會，前前後後擋了69次的軍購案，但是在外面卻說他是支持軍購，如果國民黨回來，國防自主8年來走的辛苦的道路，也勢必會就此停止，「如果國民黨回來這些通通都會停止，不要說八艘潛艦，連第一艘潛艦要蓋完成都非常的困難」。
賴清德呼籲，這一場選舉不僅僅影響到台灣的未來、印太的和平穩定，也影響到你、我、我們的生活，所以一定要選對的人、走對的路，只有賴清德跟蕭美琴，「我們有經驗、我們有能力、我們有決心要帶領台灣，繼續往民主的道路上走，走進世界、迎向未來」。
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