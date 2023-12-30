快訊／大樂透頭獎「2注各得5000萬」！獎落2縣市　幸運彩券行曝光

2023全家霜淇淋「十大人氣回顧」！這口味4天完售　滴妹聯名回歸

▲全家2023年十大人氣霜淇淋回顧，包括與滴妹「再睡五分鐘」聯名再推新品霜淇淋，焙茶麥麥、四季金萱、棉被厚奶蓋與棉被四季金萱口味。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家2023年十大人氣霜淇淋回顧，包括與滴妹「再睡五分鐘」聯名再推新品霜淇淋，焙茶麥麥、四季金萱、棉被厚奶蓋與棉被四季金萱口味。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

全家霜淇淋在2023年每月平均銷量達300萬支，在2024年到來之前，一起來回顧今年的十大人氣口味回顧，其中官方也認證賣最好的是「草莓優格霜淇淋」，在1月20正式開賣後，酸甜草莓滋味加上粉色外觀大受歡迎，僅開賣4天全家就發出公告「該口味已全數完售」，熱門程度相當驚人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍草莓優格霜淇淋

全家「草莓優格霜淇淋」於2023年1月20日正式開賣，酸甜草莓滋味結合濃郁優格，再搭配上限量的粉色餅皮，加上霜淇淋超粉嫩的外觀，入口滿滿幸福滋味，恰好開賣即碰上買1送1優惠檔期，僅開賣短短4天，官方臉書就宣告全數完售，讓許多饕客心碎喊「連嚐到的機會都沒有了」，不過後續有部分門市追加補貨。

▲全家霜淇淋將換檔，網路爆料8月4日開賣「莓果霜淇淋」，外觀是超好拍的粉紅色，圖為草莓優格霜淇淋。（圖／全家提供）
▲全家「草莓優格霜淇淋」於2023年1月20日正式開賣，酸甜草莓滋味結合濃郁優格，再搭配上限量的粉色餅皮。（圖／全家提供）
▲全家草莓優格霜淇淋開賣4天即完售。（圖／翻攝自全家FB）
▲全家草莓優格霜淇淋開賣4天即完售。（圖／翻攝自全家FB）
📍畬室聯名「濃黑巧克力霜淇淋」

還有已經連續3年在12月登場的，畬室聯名巧克力霜淇淋討論度也相當高，2023年12月5日開賣「濃黑巧克力霜淇淋」，以可可含量70%的比利時頂級苦甜黑巧克力製成，搭配限量黑色霜淇淋餅皮與聯名霜淇淋紙杯，高雅黑色系超搭秋冬氛圍，也是人氣口味之一。

▲全家三度攜手「畬室」精品巧克力，聯名濃黑巧克力霜淇淋12/5開賣，限時買1送1吃法快衝。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家三度攜手「畬室」精品巧克力，聯名濃黑巧克力霜淇淋12/5開賣。（圖／記者鍾怡婷攝）
📍滴妹再睡5分鐘聯名「焙茶麥麥、四季金萱、棉被厚奶蓋、棉被四季金萱」

往年熱賣的再睡5分鐘聯名霜淇淋，2023年同樣也沒有缺席，4月初夏聯名新品，將焙茶、四季金萱變身霜淇淋，還有茶香飲品最佳搭擋棉被厚奶蓋回歸，總共有「焙茶麥麥」、「四季金萱」、「棉被厚奶蓋」與「棉被四季金萱」共計4種霜淇淋新口味。茶口味霜淇淋搭配招牌厚奶蓋製成的棉被厚奶蓋霜淇淋，鹹甜奶香搭配焙茶更加美味。

▲全家霜淇淋今（4）日祭出兒童節限時一天買1送1，爽吃「再睡5分鐘」全新聯名焙茶、棉被金萱等4大口味。（圖／業者提供）
▲往年熱賣的再睡5分鐘聯名霜淇淋，2023年同樣也沒有缺席，4月初夏聯名新品，將焙茶、四季金萱變身霜淇淋。（圖／業者提供）
📍起司甜點店PABLO聯名「咖啡起司歐蕾霜淇淋」

2023年11月開賣的為起司甜點名店PABLO聯名的「咖啡起司歐蕾霜淇淋」，入口濃郁起司香，尾韻以咖啡風味收尾，多層次口感，再搭配吸睛黑色餅皮，嚐起來口感偏甜，起司味比咖啡更加突出，濃郁係美食超適合秋天！

▲周日高溫飆32度，7-11有霜淇淋買1送1，全家祭出大杯特濃美式買1送1，並正式開賣新口味「咖啡起司歐蕾霜淇淋」。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲2023年11月開賣的為起司甜點名店PABLO聯名的「咖啡起司歐蕾霜淇淋」，入口濃郁起司香，尾韻以咖啡風味收尾。（圖／記者鍾怡婷攝）
📍春日抹茶霜淇淋

草莓季後在3月接檔的，也是超級人氣口味之一的抹茶口味霜淇淋，春日抹茶霜淇淋，濃厚的茶香搭配滑順鮮奶，苦中帶甜不膩口，適合在春暖花開的季節品嚐；綜合口味搭配小農牛奶，100%生乳與抹茶完美結合，另外搭配限量粉紅色脆皮餅皮，浪漫氛圍百分百。

▲Fami!ce春日抹茶霜淇淋，綜合口味搭配小農牛奶，100%生乳與抹茶完美結合。（圖／全家提供）
▲Fami!ce春日抹茶霜淇淋，綜合口味搭配小農牛奶，100%生乳與抹茶完美結合。（圖／全家提供）
📍全家霜淇淋10周年口味「莓好時光」

2023年8月慶祝霜淇淋開賣10周年，全家推出「莓好時光」最新口味，以綜合莓果製成，搭配日本黑色螺旋餅皮，紅黑配色相當搶眼，且加碼贈送限量彩色「繽菓球」，讓消費者可發揮創意撒上，好玩也好拍，不過品嚐完該口味後，舌頭、手上都會被染成紅色，也引發一波討論潮。

後續全家也出面聲明，莓果口味原料和製程，都符合食安規範」，因使用100%濃縮果汁製成，合法適量添加食用色素，如造成短暫色素殘留，屬正常現象。

▲全家霜淇淋推出新口味「莓好時光」，是綜合莓果口味，還送限量配料 「繽菓球」讓民眾自己點綴。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家霜淇淋「莓好時光」，是綜合莓果口味，還送限量配料 「繽菓球」讓民眾自己點綴。（圖／記者鍾怡婷攝）
📍Xpark水族館聯名「嗨嗨蘇打」

2023年6月迎接初夏，全家攜手Xpark聯名推霜淇淋新口味「嗨嗨蘇打」，將日本夏日祭典中傳統飲品「冰淇淋蘇打」製成蘇打汽水風味霜淇淋，添加台灣在地檸檬原汁平衡酸甜味道，並增加雪酪口感，品嚐起來清爽不膩口；綜合口味則推薦搭配小農牛奶霜淇淋，與「嗨嗨蘇打」完美融合，滑順濃香再提升。

▲全家霜淇淋跨界聯名Xpark水族館，嗨嗨蘇打新口味夢幻上市。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家霜淇淋跨界聯名Xpark水族館，嗨嗨蘇打口味在2023年6月夢幻上市。（圖／記者鍾怡婷攝）
📍美食YouTuber千千聯名「木瓜牛奶霜淇淋、椰椰奶奶霜淇淋」

全家聯名YouTuber美食水水千千美食品牌「水水灶咖」，其中「椰椰奶奶」以香濃奶油搭配椰奶，每一口都吃得到香甜奶油的濃郁與微微的椰奶香氣，並加入海鹽、以鹹味平衡整體濃醇口感，夏天也吃不膩；「木瓜牛奶」則是復刻台灣經典口味，香醇木瓜的清甜融入小農牛奶，口感綿密又消暑。

▲全家霜淇淋聯名台灣人氣美食YouTuber千千新品牌「水水灶咖」，推出木瓜牛奶霜淇淋、椰椰奶奶霜淇淋及水水很芒酷繽沙，最新優惠9元爽吃。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全家霜淇淋聯名台灣人氣美食YouTuber千千新品牌「水水灶咖」，推出木瓜牛奶霜淇淋、椰椰奶奶霜淇淋。（圖／記者蕭涵云攝）
📍古娃娃聯名「荔枝烏龍霜淇淋」

2023年9月起「全家」Fami!ce霜淇淋再度攜手WA!COOKIES推出「荔枝烏龍霜淇淋」，使用台灣產荔枝果汁與北埔烏龍茶完美融合，在醇厚回甘的烏龍茶中增添荔枝清爽果香，口感甘醇不膩口，若是吃膩上一檔莓果口味的酸甜水果，這波茶口味甜度降低，不愛吃甜的也可以衝一波。

▲全家霜淇淋新口味登場，與古娃娃聯名推出荔枝烏龍霜淇淋。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家霜淇淋與古娃娃聯名推出荔枝烏龍霜淇淋。（圖／記者鍾怡婷攝）
📍金針菇​​​​聯名「紫薯霜淇淋」

百萬YouTuber韓勾ㄟ金針菇打造的美食品牌「金家ㄟ」，在今年10月首度聯名全家霜淇淋，推出「金ㄟ紫薯」新口味，主打濃厚秋天氣息的紫薯地瓜，嚴選瓜瓜園台灣紫薯入料，呈現夢幻淡紫色系霜淇淋並有淡淡地瓜香氣，還可搭配招牌濃郁小農牛奶，初秋爽吃牛奶醇香融合香甜地瓜的新風味。

▲「全家」再度攜手百萬網紅「韓勾ㄟ金針菇」推出霜淇淋新口味。（圖／全家提供）
▲「全家」攜手百萬網紅「韓勾ㄟ金針菇」首度推出霜淇淋口味「紫薯霜淇淋」。（圖／全家提供）
回顧2023年多是找來超厲害網紅、美食品牌聯名，而全家霜淇淋2023年1月新口味也提早曝光，將與麻辣火鍋名店「青花驕」合作，在全家牛奶、巧克力基底霜淇淋上，淋上以九葉青花椒提煉出精粹的熟成老油，鮮、香、麻、甜綻放獨特的椒麻風味，與霜淇淋融合，口感豐富、特別，對此，全家官方僅透露「敬請期待」。

▲全家霜淇淋1月將與青花驕聯名，推出青花椒口味霜淇淋。（圖／翻攝自FB全家霜淇淋即時口味交流團）
▲全家霜淇淋1月將與青花驕聯名，推出青花椒口味霜淇淋。（圖／翻攝自FB全家霜淇淋即時口味交流團）

2023年LINE十大必學實用技　一鍵秀所有相簿、「鉛筆」提醒編輯中

2023十大搞怪速食！必勝客披薩掀「進擊的巨人」之亂　黑馬竟是它

2023年「十大網路議題」！企鵝妹徒步闖台灣　吃迴轉壽司變茶碗蒸

年度十大居家密技回顧／4招滅蟻、0成本殺蟑　冷氣隱藏功能一次看

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選