2023全家霜淇淋「十大人氣回顧」！這口味4天完售　滴妹聯名回歸

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全家「草莓優格霜淇淋」於2023年1月20日正式開賣，酸甜草莓滋味結合濃郁優格，再搭配上限量的粉色餅皮，加上霜淇淋超粉嫩的外觀，入口滿滿幸福滋味，恰好開賣即碰上買1送1優惠檔期，僅開賣短短4天，官方臉書就宣告全數完售，讓許多饕客心碎喊「連嚐到的機會都沒有了」，不過後續有部分門市追加補貨。
📍畬室聯名「濃黑巧克力霜淇淋」
還有已經連續3年在12月登場的，畬室聯名巧克力霜淇淋討論度也相當高，2023年12月5日開賣「濃黑巧克力霜淇淋」，以可可含量70%的比利時頂級苦甜黑巧克力製成，搭配限量黑色霜淇淋餅皮與聯名霜淇淋紙杯，高雅黑色系超搭秋冬氛圍，也是人氣口味之一。
📍滴妹再睡5分鐘聯名「焙茶麥麥、四季金萱、棉被厚奶蓋、棉被四季金萱」
往年熱賣的再睡5分鐘聯名霜淇淋，2023年同樣也沒有缺席，4月初夏聯名新品，將焙茶、四季金萱變身霜淇淋，還有茶香飲品最佳搭擋棉被厚奶蓋回歸，總共有「焙茶麥麥」、「四季金萱」、「棉被厚奶蓋」與「棉被四季金萱」共計4種霜淇淋新口味。茶口味霜淇淋搭配招牌厚奶蓋製成的棉被厚奶蓋霜淇淋，鹹甜奶香搭配焙茶更加美味。
📍起司甜點店PABLO聯名「咖啡起司歐蕾霜淇淋」
2023年11月開賣的為起司甜點名店PABLO聯名的「咖啡起司歐蕾霜淇淋」，入口濃郁起司香，尾韻以咖啡風味收尾，多層次口感，再搭配吸睛黑色餅皮，嚐起來口感偏甜，起司味比咖啡更加突出，濃郁係美食超適合秋天！
📍春日抹茶霜淇淋
草莓季後在3月接檔的，也是超級人氣口味之一的抹茶口味霜淇淋，春日抹茶霜淇淋，濃厚的茶香搭配滑順鮮奶，苦中帶甜不膩口，適合在春暖花開的季節品嚐；綜合口味搭配小農牛奶，100%生乳與抹茶完美結合，另外搭配限量粉紅色脆皮餅皮，浪漫氛圍百分百。
📍全家霜淇淋10周年口味「莓好時光」
2023年8月慶祝霜淇淋開賣10周年，全家推出「莓好時光」最新口味，以綜合莓果製成，搭配日本黑色螺旋餅皮，紅黑配色相當搶眼，且加碼贈送限量彩色「繽菓球」，讓消費者可發揮創意撒上，好玩也好拍，不過品嚐完該口味後，舌頭、手上都會被染成紅色，也引發一波討論潮。
後續全家也出面聲明，莓果口味原料和製程，都符合食安規範」，因使用100%濃縮果汁製成，合法適量添加食用色素，如造成短暫色素殘留，屬正常現象。
📍Xpark水族館聯名「嗨嗨蘇打」
2023年6月迎接初夏，全家攜手Xpark聯名推霜淇淋新口味「嗨嗨蘇打」，將日本夏日祭典中傳統飲品「冰淇淋蘇打」製成蘇打汽水風味霜淇淋，添加台灣在地檸檬原汁平衡酸甜味道，並增加雪酪口感，品嚐起來清爽不膩口；綜合口味則推薦搭配小農牛奶霜淇淋，與「嗨嗨蘇打」完美融合，滑順濃香再提升。
📍美食YouTuber千千聯名「木瓜牛奶霜淇淋、椰椰奶奶霜淇淋」
全家聯名YouTuber美食水水千千美食品牌「水水灶咖」，其中「椰椰奶奶」以香濃奶油搭配椰奶，每一口都吃得到香甜奶油的濃郁與微微的椰奶香氣，並加入海鹽、以鹹味平衡整體濃醇口感，夏天也吃不膩；「木瓜牛奶」則是復刻台灣經典口味，香醇木瓜的清甜融入小農牛奶，口感綿密又消暑。
📍古娃娃聯名「荔枝烏龍霜淇淋」
2023年9月起「全家」Fami!ce霜淇淋再度攜手WA!COOKIES推出「荔枝烏龍霜淇淋」，使用台灣產荔枝果汁與北埔烏龍茶完美融合，在醇厚回甘的烏龍茶中增添荔枝清爽果香，口感甘醇不膩口，若是吃膩上一檔莓果口味的酸甜水果，這波茶口味甜度降低，不愛吃甜的也可以衝一波。
📍金針菇聯名「紫薯霜淇淋」
百萬YouTuber韓勾ㄟ金針菇打造的美食品牌「金家ㄟ」，在今年10月首度聯名全家霜淇淋，推出「金ㄟ紫薯」新口味，主打濃厚秋天氣息的紫薯地瓜，嚴選瓜瓜園台灣紫薯入料，呈現夢幻淡紫色系霜淇淋並有
回顧2023年多是找來超厲害網紅、美食品牌聯名，而全家霜淇淋2023年1月新口味也提早曝光，將與麻辣火鍋名店「青花驕」合作，在全家牛奶、巧克力基底霜淇淋上，淋上以九葉青花椒提煉出精粹的熟成老油，鮮、香、麻、甜綻放獨特的椒麻風味，與霜淇淋融合，口感豐富、特別，對此，全家官方僅透露「敬請期待」。