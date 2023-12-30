總統辯論／賴清德質疑一個中國　柯文哲嗆失言「去選台灣國總統」

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在候選人交互詰問階段時，賴清德提問，侯友宜主張九二共識、柯文哲接受兩岸一家親，兩人都是一個中國原則，要詢問兩位，中華民國和中華人民共和國有沒有互相隸屬？要消滅中華民國的是民進黨還是共產黨？若是民進黨的話，為什麼民進黨已經兩次執政了中華民國依舊在？若是共產黨的話，「為什麼你們要去接受一個中國原則的九二共識？或者是兩岸一家親？」
賴清德向侯柯提問，你們都主張內閣制政府，當然藍白合大家已經看到了各種醜相，那內閣制國家是虛位元首，「我要請問你們，你們是不是主張要取消總統職權？或者是要把總統虛位化？這樣對台灣面對中國的威脅是好的嗎？」
對此，侯友宜感嘆，賴先生真的聽不懂，他所提的九二共識，不是你說的方式，「你們汙名九二共識變成一國兩制，一而再再而三洗腦」，他所有的共識都是在中華民國憲法之下。
侯友宜提到，賴清德支持台獨、不按照憲法、會妨害到台灣安全，如何讓兩岸走下去？至於內閣制的問題，他當總統，會召開跨黨派會議，面對國家定位、兩岸如何走，會取得大家共識，內閣制是修憲改變機會，「我跟柯主席接受民意監督，不像總統蔡英文幾百天沒開記者會，我的內閣制是大家有共識、修憲往前走的一條路，這是為聯合政府之前所做的準備」。
柯文哲回應，兩岸一家親他在2015年就提過，是對大陸表達善意，在這個善意上大家可以繼續交流，賴清德一直要把這個扯到一個中國，這是穿鑿附會、典型抹紅手段。
柯文哲提到，剛提到消滅中華民國是民進黨還是共產黨，「不知道幕僚有沒有和你說，你剛有失言，中華民國當作兩岸護國神山，這到底是為台灣促進兩岸和平還是為台灣帶來災難？今晚的民嘴要忙著替你消毒這句話，現在是說中華民國帶來災難？那你不要選中華民國總統就好，就選台灣國總統，所以過度抹紅不需要，會踢到鐵板」。
柯文哲說，中華民國現在修憲太困難，因此他主張總統到立院接受國情報告、黨團質詢，部會首長任命接受立院委員會聽證；此外，不分區名額門檻應該降低3%，讓小黨出頭。
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