總統辯論／認同中華民國憲法？侯友宜喊刻心裡　柯文哲稱還是認同

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴清德表示，憲法是國家根本大法，也是人民權益保障書，談憲法要優先談人權保障，要有人權保障，一定要重視民主自由憲政體制。
賴清德說，拿民國35年的憲法來看會失望，因為當年李登輝推動六次修憲，目前在台灣運作是增修條文，以台灣為中心為內涵的增修條文，如果憲法可以團結國人，當然要尊重採用，如果說要解決兩岸問題？就是另外一個層次。
賴清德指出，中華人民共和國自始不同意中華民國的存在，中國在國際上三階段論講很清楚，「世界只有一個中國，兩岸同屬一中」，在國內，把中華民國憲法當作護國神山，這到底是要促進和平，還是要帶來災難？台灣已經從專制獨裁，走向民主時光，珍惜一切不能走回頭路，凝聚共識走出團結道路。
侯友宜回應，「中華民國憲法永遠刻在我心裡」，進入警官學校中，學校教他國家、正義、榮譽，這是自己不變的初心，捍衛中華民國他永遠都不會改變，他反對一國兩制，要顧及中華民國民主自由，兩岸就按照現有憲法法律。
侯友宜再指，1992年台灣在香港會談，「互相不承認主權，不否認治權」，才有辦法開啟協商機制，民進黨執政底下，污名化兩岸，俗稱一國兩制，並不適合形容兩岸不同體制，今天中華民國憲法規定很清楚，台灣未來是2300萬人決定。
侯友宜說，聽到賴清德對中華民國憲法完全不理不睬，在中華民國下當副總統四年了，如果反對就勇敢講出來。
柯文哲則說，今天是要競選中華民國總統，既不是美國州長、也不是中國省長，中華民國自己當然遵守，「如果不認同，怎麼有資格站在這裡選？」中華民國憲法他還是要認同。
柯文哲表示，憲法和兩岸關係條例，是規範互動基本大法，還是遵守法令，至於領土有無含大陸地區，按照憲法「是」，只是現在分成自由地區、大陸地區。
柯文哲認為，這個問題長期都引起爭議，他實際訪問美日都知道，台灣在現階段不可能統一、獨立，希望30年來藍綠都在討論無法解決的問題，不要再浪費力量，「維持現狀不就是我們唯一的選擇嗎」。
更多「2024大選」相關新聞。