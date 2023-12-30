總統辯論／侯友宜看「小英路線」砲轟：若有用還斷了9個邦交國？

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在媒體提問階段，台視代表鄔凱雯詢問三位候選人如何看待蔡英文總統的外交關係與台美關係？是否贊同「小英路線」，如果當選的話有不選邊站的空間嗎？要如何處理美中台三邊關係？
為此，賴清德表示，自己最能延續蔡英文總統的「小英路線」，因為過去蔡英文執政，台灣獲得國際肯定，贏得國際社會支持，他表示當選後會以台灣為優先，不循國民黨老路，會與民主陣營站在一起，尤其副總統候選人蕭美琴擔任美國大使，有很好的基礎可以繼續前進。
賴清德也回應申論階段時侯，侯友宜質疑抗疫期間他沒有跟人民站在一起，賴清德反駁表示，不要因為他在中央沒有站在第一線就認為他沒有跟大家站在一起，同時他也批評柯文哲論述常常是「有說法、沒做法」。
針對蔡英文的外交政策，侯友宜表示，如果「小英路線」真的那麼好，為什麼會斷了9個邦交國？兩岸不交流，台灣還被全球視為是世界最危險的地方，兵役也要延長一年，對岸軍機也頻頻過線，他強調如果這條路走得通，那全世界也不會擔心台灣了。
侯友宜也回應賴清德，８年了，國民黨如果有黑金，你為什麼不抓、不辦？對不對？辦下去啊！再來，說ECFA，到現在有停嗎？沒有啊，依賴度還是35%啊。早期說兩岸直航，會男生找不到工、女生找不到老公、我們子孫都去黑龍江，有嗎？沒有嘛。
侯友宜也向柯文哲說明，說自己走的是台灣的中間路線，這個中間路線，是按照中華民國憲法，憲法不是神話，是現在進行式，自己從一個基層的公務人員，做到有機會，15個職位之後，來拚總統，強調做事情從頭到尾說的，就是保持行政中立，好好為人民打拼，不會靠任何一邊。
柯文哲則說他支持的是小英的外交路線，其他兩岸與國內政策則是亂七八糟，他強調台灣應該要在美中兩大強國的架構下，去好好思考台灣應該要處在什麼平衡點、要如何減去風險。況且美國也在思考，與中國的關係是該合作就要合作、該競爭就要競爭，但該對抗就要對抗，不像民進黨政府在兩岸關係是該合作時只會對抗。
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