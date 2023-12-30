U:NUS打手遊習慣曝光！團員脫口「我都看他射」 全場笑翻
遊戲《新楓之谷》於今（30）日在台北流行中心舉行「NEW AGE 2023 楓潮派對 再・超越」活動，邀來從選秀節目《原子少年》、《未來少女》出道成團的U:NUS、幽靈水晶，以及饒舌歌手禪波與彈頭演出。U:NUS團長高胥崴在受訪時表示，在《新楓之谷》中最常玩的職業是弓箭手，團員一聽秒回：「我都在旁邊看他射。」引起全場笑聲。
記者吳雨婕／台北報導
U:NUS由高胥崴、高有翔、吳昱廷、蔡承祐組成，近日終於推出首張專輯，工作行程滿檔，有舊傷在身的團長高胥崴談到腰傷狀況，提到正在慢慢復原，但由於最近比較操勞，所以稍微有點發作，現在靠復健恢復身體狀況。人氣頗高的他們，明天會在新北、新竹唱跨年，蔡承祐興奮透露：「今年終於可以唱比較多自己的歌了，我們練得很勤奮，對於演出很有把握。」
說起遊戲《新楓之谷》，U:NUS讚賞不已，職業太多太好玩，高胥崴分享最常玩的職業是弓箭手（射手），一旁的高有翔聽聞，隨即幽默表示：「我都在旁邊看他射。」一段話立刻讓全場想入非非，直接笑出聲。
「幽靈水晶」今天出席的有芝婷、子瑄、書蘊、子秦、蔡菜、昀靚，今年在選秀節目《未來少女》脫穎而出的她們，即將首次登上跨年舞台表演，她們直言比起緊張，感受以興奮居多，一問之下才知道，原來是「幽靈水晶」其實先前許願要站上跨年舞台，如今可以說是夢想成真。此外，「幽靈水晶」日前展開「不想就走到這」募資計畫，目標為80萬，如果順利達成，就能有新的作品問世，以及拍攝團體綜藝節目，而即將迎來新的一年，女孩們趁此機會許願：「希望能募資成功，希望大家能多多幫忙！」
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