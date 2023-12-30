「趙少康吃誠實豆沙包！」　賴清德笑稱：感謝他真心推薦

總統辯論／若勝選朝小野大　柯文哲：我推展市政很少遇到困難

▲若勝選面臨朝小野大，柯文哲講台北市長任內就是如此，但推行市政很少遇到困難。（圖／翻攝自公視）
▲若勝選面臨朝小野大，柯文哲講台北市長任內就是如此，但推行市政很少遇到困難。（圖／翻攝自公視）

記者陳威叡／台北報導

中選會今（30）日舉辦唯一一場總統大選辯論會，進入媒體提問環節時，《鏡電視》對3位候選人問及若勝選朝小野大問題，此外針對房地產爭議也引發社會討論。對此民眾黨總統候選人柯文哲表示，自己擔任台北市長時，第一任民眾黨議員0席、第二任1席，反問推展市政是否有困難？因為自己做的事情對民生有利，大家也不好意思擋，反觀國民兩黨把每天做沒用的東西，把國家搞爛。

我是廣告 請繼續往下閱讀
辯論會進入媒體提問環節，《鏡電視》提問近期3名候選人房產、地產議題引發討論，如何回應外界質疑，另後續有無其他具體處置？而會引發高度關注，也反應台灣人民渴望居住正義，背後深刻映照台灣貧富分配不均，很多人無法享受到發展高科技產業帶來經濟成長成果，該如何改變現況；此外本次立委選舉，若國會席次不過半，朝小野大該如何穩定執政？

對此柯文哲回應，針對貧富差距，《21世紀資本論》書中對於這個問題講的很清楚，有兩種方法，就是所得稅一定要窮人課的多，另外社會福利要偏向弱勢，就這麼簡單，要講大家都會講，問題在於國家欠缺執行力。

對於朝小野大，柯文哲則說，自己在台北市長第一任時，民眾黨0席，第二任僅1席，但推動市政很少遇到困難，原因在於如果做的事對民生有利，大家也不好意思擋，反觀國民兩黨把每天做沒用的東西，把國家搞爛。

關於土地一事，柯文哲稱過程中有很多抹黑，2008年父親用他的名字買地，這15年來沒有交易，也沒有土地變更，反問哪來的炒地，強調這段時間都誠實申報，該繳得稅都有繳，該怎麼辦就怎麼辦。

【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。  

更多「2024大選」相關新聞。

總統辯論／侯友宜批賴清德政策模糊　柯文哲：兩岸一家親是表善意

總統辯論／賴諷「一人政黨」！柯文哲舉綠營九合一選舉大敗反酸

總統辯論／侯友宜看「小英路線」砲轟：若有用還斷了9個邦交國？

總統辯論／猛嗆民進黨執政詐騙橫行！柯文哲：連我都接到詐騙電話

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選