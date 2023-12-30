總統辯論／若勝選朝小野大 柯文哲：我推展市政很少遇到困難
中選會今（30）日舉辦唯一一場總統大選辯論會，進入媒體提問環節時，《鏡電視》對3位候選人問及若勝選朝小野大問題，此外針對房地產爭議也引發社會討論。對此民眾黨總統候選人柯文哲表示，自己擔任台北市長時，第一任民眾黨議員0席、第二任1席，反問推展市政是否有困難？因為自己做的事情對民生有利，大家也不好意思擋，反觀國民兩黨把每天做沒用的東西，把國家搞爛。
記者陳威叡／台北報導
辯論會進入媒體提問環節，《鏡電視》提問近期3名候選人房產、地產議題引發討論，如何回應外界質疑，另後續有無其他具體處置？而會引發高度關注，也反應台灣人民渴望居住正義，背後深刻映照台灣貧富分配不均，很多人無法享受到發展高科技產業帶來經濟成長成果，該如何改變現況；此外本次立委選舉，若國會席次不過半，朝小野大該如何穩定執政？
對此柯文哲回應，針對貧富差距，《21世紀資本論》書中對於這個問題講的很清楚，有兩種方法，就是所得稅一定要窮人課的多，另外社會福利要偏向弱勢，就這麼簡單，要講大家都會講，問題在於國家欠缺執行力。
對於朝小野大，柯文哲則說，自己在台北市長第一任時，民眾黨0席，第二任僅1席，但推動市政很少遇到困難，原因在於如果做的事對民生有利，大家也不好意思擋，反觀國民兩黨把每天做沒用的東西，把國家搞爛。
關於土地一事，柯文哲稱過程中有很多抹黑，2008年父親用他的名字買地，這15年來沒有交易，也沒有土地變更，反問哪來的炒地，強調這段時間都誠實申報，該繳得稅都有繳，該怎麼辦就怎麼辦。
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