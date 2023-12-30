總統辯論／中國頻介選　柯文哲：加重刑責檢討公務員國軍紀律

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侯友宜表示，他鄭重聲明，反對境外勢力介入台灣的選舉，台灣是一個民主自由制度的國家，我們要有信心要保護，絕對不允許這樣一個條件。但在這次選舉當中，有很多里長被法辦了，去中國旅遊，回來就被法辦。
侯友宜表示，他希望法律勿枉勿縱，但不要成為政治的工具，「里長去吃兩頓飯被抓去辦，趙天麟親中、還國防委員會，他沒有問題？賴清德先生也去過中國，你有去讓落地招待嗎？你去出國的時候，民進黨民意代表上機送機，現在根本兩套標準。」
柯文哲表示，不能把整個國家的前途，寄託在別人的善意，所以國家機密洩漏的確是大問題，他指出，近幾年軍事洩密案平均判刑一年半，歐美國家是19年，所以一定要加重洩漏國家機密罪的刑法。
此外，內部管理還是要進步，國軍的刺針飛彈的彈筒會留到黑道，這表示非一夜之秋；他表示，要建立內部管理的SOP，他認為目前國家紀律太差，特別是公務員跟軍人，這是代表國家的幹部，所以刑罰一定要加重、公務員跟軍人處罰要更加重。
賴清德表示，近年發現有20件國軍洩密案，但要肯定更多的現役與退役國軍拒絕了中國的威逼利用，賴清德提到，中國介選從鴻海創辦人郭台銘參選、以及ECFA的宣布及農產品，各方面都能看的出來；賴清德質問侯友宜，如果真的反對中國介選，為何國民黨副主席夏立言要到中國？到了中國之後中國政府馬上宣布對台的經濟反制措施。
賴清德表示，有關於洩密案，第一，一定要防為杜漸，也就是保防教育要做，同時也要進行，國家認同、讓國人願意團結守護這個國家；第二就是要從法律的層面入手，「我看每一個案子，大概都會透過中間人，就是退役的將領或者是現役的這個官兵有一個中間人。」應該要立法杜絕中間人發揮穿針引線的效果。
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