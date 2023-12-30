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總統辯論／中國頻介選　柯文哲：加重刑責檢討公務員國軍紀律

▲面對中國介選，民眾黨總統候選人柯文哲說，要加重刑責、也要檢討公務員、國軍的紀律。（圖／翻攝自公視）
▲面對中國介選，民眾黨總統候選人柯文哲說，要加重刑責、也要檢討公務員、國軍的紀律。（圖／翻攝自公視）

記者邱新博／台北報導

唯一一場總統大選辯論會今（30）日下午登場，面對媒體提問中國介選問題嚴重，其中更包含退役、現役軍人遭中國吸收洩密的案件，但現行法定下，酒駕、貪汙刑責比叛國還重，是否贊成加重反滲透法與叛國行為的刑責？對此，國民黨總統候選人侯友宜表示勿枉勿縱、民進黨總統候選人賴清德則表示，除了保防教育以外，更要修法杜絕中間人發揮效用；民眾黨總統候選人柯文哲則說，要加重刑責、也要檢討公務員、國軍的紀律。

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媒體提問，中國從未停止對台灣的統戰，近來很多介選的新聞也頻頻傳出，但在這其中，台灣退役現役軍人還有各行業的人士，遭中國吸收發展組織、出賣機密情報的案例尤其令人擔憂，但在台灣現行的法律體系下，認定的標準很嚴格、判刑很輕，酒駕跟貪污成為比叛國更嚴重的重罪，請問三位候選人跟目前在法律上沒有將中國視為具有敵意的國家是否有關？再來你是否主張加重反滲透法與叛國行為的刑責？又有什麼實際上的對策？

侯友宜表示，他鄭重聲明，反對境外勢力介入台灣的選舉，台灣是一個民主自由制度的國家，我們要有信心要保護，絕對不允許這樣一個條件。但在這次選舉當中，有很多里長被法辦了，去中國旅遊，回來就被法辦。

侯友宜表示，他希望法律勿枉勿縱，但不要成為政治的工具，「里長去吃兩頓飯被抓去辦，趙天麟親中、還國防委員會，他沒有問題？賴清德先生也去過中國，你有去讓落地招待嗎？你去出國的時候，民進黨民意代表上機送機，現在根本兩套標準。」

柯文哲表示，不能把整個國家的前途，寄託在別人的善意，所以國家機密洩漏的確是大問題，他指出，近幾年軍事洩密案平均判刑一年半，歐美國家是19年，所以一定要加重洩漏國家機密罪的刑法。

此外，內部管理還是要進步，國軍的刺針飛彈的彈筒會留到黑道，這表示非一夜之秋；他表示，要建立內部管理的SOP，他認為目前國家紀律太差，特別是公務員跟軍人，這是代表國家的幹部，所以刑罰一定要加重、公務員跟軍人處罰要更加重。

賴清德表示，近年發現有20件國軍洩密案，但要肯定更多的現役與退役國軍拒絕了中國的威逼利用，賴清德提到，中國介選從鴻海創辦人郭台銘參選、以及ECFA的宣布及農產品，各方面都能看的出來；賴清德質問侯友宜，如果真的反對中國介選，為何國民黨副主席夏立言要到中國？到了中國之後中國政府馬上宣布對台的經濟反制措施。

賴清德表示，有關於洩密案，第一，一定要防為杜漸，也就是保防教育要做，同時也要進行，國家認同、讓國人願意團結守護這個國家；第二就是要從法律的層面入手，「我看每一個案子，大概都會透過中間人，就是退役的將領或者是現役的這個官兵有一個中間人。」應該要立法杜絕中間人發揮穿針引線的效果。

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