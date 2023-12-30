「趙少康吃誠實豆沙包！」　賴清德笑稱：感謝他真心推薦

總統辯論／3人房地產爭議炎上　賴清德：我是唯一沒有炒地炒房

▲賴清德強調自己是三組總統候選人中，唯一沒有炒房炒地的人。（圖／翻攝自公視）
▲賴清德強調自己是三組總統候選人中，唯一沒有炒房炒地的人。（圖／翻攝自公視）

記者陳威叡／台北報導

中選會今（30）日舉辦唯一一場總統大選辯論會，進入媒體提問環節時，《鏡電視》對3位候選人問及房地產爭議引發社會討論。對此民進黨候選人賴清德回應，自己是三組候選人中，唯一沒有炒地炒房的人，至於年輕人的居住問題，自己也發表完整的政策，解決年輕人面臨的居住問題。

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辯論會進入媒體提問環節，《鏡電視》提問近期3名候選人房產、地產議題引發討論，如何回應外界質疑，另後續有無其他具體處置？而會引發高度關注，也反應台灣人民渴望居住正義。

對此賴清德表示，自己是三組候選人中，唯一沒有炒地、也沒有炒房的候選人，對於年輕人居住的問題也非常關注，因此已發表了居住三大政策，首先就是囤房稅2.0，全國總歸戶，就是要遏止惡意的炒風，讓房價能夠趨於正常，這部分立法院已三讀通過。

其此是推動青安優惠貸款，本來額度是800萬元，提高到1000萬元，本來利息補貼是0.125，再增加一碼到0.375。第三是推動社會住宅，總統蔡英文在8年內包括興建、包括包租代管20萬戶沒有問題，明年520之前興建完成跟完成發包的，總共會有12萬多戶，包租代管會有8萬多戶，加起來20萬戶不會跳票。

賴清德說，自己會以8年為期規劃30萬戶，也就是興建部分13萬戶，包租代管17萬戶，加起來是30萬戶，解決年輕人面臨的居住的問題。

此外賴清德也反問侯柯，對台灣社會稱可以跟中國進行各項的交流、合作與談判，甚至於還可以簽RCEP，而這要付出什麼代價？要不要讓渡主權？要不要接受習近平所定義的九二共識、一個中國原則，未來走向一國兩制，這個才是根本所在。

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