總統辯論／3人房地產爭議炎上　賴清德：我是唯一沒有炒地炒房

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此賴清德表示，自己是三組候選人中，唯一沒有炒地、也沒有炒房的候選人，對於年輕人居住的問題也非常關注，因此已發表了居住三大政策，首先就是囤房稅2.0，全國總歸戶，就是要遏止惡意的炒風，讓房價能夠趨於正常，這部分立法院已三讀通過。
其此是推動青安優惠貸款，本來額度是800萬元，提高到1000萬元，本來利息補貼是0.125，再增加一碼到0.375。第三是推動社會住宅，總統蔡英文在8年內包括興建、包括包租代管20萬戶沒有問題，明年520之前興建完成跟完成發包的，總共會有12萬多戶，包租代管會有8萬多戶，加起來20萬戶不會跳票。
賴清德說，自己會以8年為期規劃30萬戶，也就是興建部分13萬戶，包租代管17萬戶，加起來是30萬戶，解決年輕人面臨的居住的問題。
此外賴清德也反問侯柯，對台灣社會稱可以跟中國進行各項的交流、合作與談判，甚至於還可以簽RCEP，而這要付出什麼代價？要不要讓渡主權？要不要接受習近平所定義的九二共識、一個中國原則，未來走向一國兩制，這個才是根本所在。
【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。
更多「2024大選」相關新聞。