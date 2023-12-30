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總統辯論／柯文哲批「假台獨真騙票」！賴清德批斷章取義　

▲民眾黨總統候選人柯文哲批賴清德「假台獨真騙票」。（圖／台北市記者聯誼會提供）
▲民眾黨總統候選人柯文哲批賴清德「假台獨真騙票」。（圖／台北市記者聯誼會提供）

記者呂炯昌／台北報導

2024總統大選唯一一場總統候選人辯論會，今（30）日下午2點登場，民眾黨總統候選人柯文哲在交叉詰問階段詢問，民進黨總統候選人賴清德曾自稱「務實台獨工作者」，但是到了選舉不敢提台獨，直言賴清德是「假台獨、真騙票」。對此，賴清德回應表示，這是對手斷章取義。

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柯文哲在交叉詰問階段詢問，美國政府明確表示不支持台獨、美國葛來儀、白潔曦與柯慶生等學者呼籲民進黨放棄台獨黨綱，賴清德過去自稱是「台獨工作者」，但是在選舉時不敢講台獨，痛批賴清德是「假台獨、真騙票」。

賴清德回應表示，所謂美國政府或美國學者說反台獨都是一段話，他們是先是說反對中國改變台海現狀，同時不支持台灣宣布獨立的動作，目的是要反對台海現狀，但是你們都斷章取義，刻意扭曲。賴清德強調，他不卑不亢，會帶領國家維持現狀，守護台灣、穩定兩岸，促進印太和平是他的使命。

針對柯文哲質疑民進黨不敢廢除ECFA，賴清德強調，過去李登輝、陳水扁、馬英九任內與中國簽訂的協議，在蔡英文任內不會改變。賴清德強調，台灣主權獨立是屬於2300萬人所有，不屬於中華人民共和國所有，與中華人民共和國互不隸屬，這就是台獨的定義。「我是務實的工作者，我在申論時講過，守護台灣、建設國家、發展經濟、造福人民，這就是務實工作者所要做的努力。」

柯文哲在詰問時也詢問中國為何幫國民黨做假民調？侯友宜在回應時先痛批賴清德為萬里老家的鄉親落淚，既然是為了鄉親，為何當立委與行政院長為何沒改變，只會責怪地方政府，地方政府兩度報請中央，都擱置在旁，「你的眼淚是假還是真，我現在也看不懂。」還反批賴清德要將老家捐公益信託，講半天都沒送，不像他的凱旋苑都有處理，他的妻子把凱旋苑捐出來當青年與社會住宅。

侯友宜強調，中國做假民調與國民黨無關，不要射箭再畫靶。

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