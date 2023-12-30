遊戲橘子「楓潮派對」4千人擠爆北流！ 粉絲感動：一定要來啊
玩家年末盛會「楓潮派對」再度回歸！被譽為18年來最精彩的線下派對，遊戲橘子旗下遊戲《新楓之谷》今（30）日慶祝歷年最大改版將於1月10日登場，在台北流行音樂中心舉行「NEW AGE 2023 楓潮派對 再．超越」活動。活動現場湧入逾4000位粉絲到場，擠爆北流會場。就有資深粉絲激動說：「一定要來啊！」，還有人從小學三年級一直玩到出社會，透過「楓潮派對」再次重溫《新楓之谷》帶來的感動。
記者周淑萍/綜合報導
《新楓之谷》今年於台北流行音樂中心舉辦「NEW AGE 2023 楓潮派對 再．超越」活動，現場設立年末最終檔「楓潮市集」，吸引30家餐飲及眾多文創攤販進駐，還有超萌的MapleMonstet在現場與玩家見面，一起歡慶歷年最大改版即將到來。演唱活動打造一系列充滿《新楓之谷》遊戲元素的節目演出，由資深玩家YouTuber「瘋狂老爹」擔任節目監製，集結眾多歌手、藝人、表演藝術團體結合遊戲劇情，推出六大節目章節，全區約 4000 張門票，開賣 10 分鐘即銷售 9 成 。
這次活動將音樂、藝術、傳統文化結合遊戲元素創作，演繹遊戲六大章節，成為首個用大型展演活動進駐北流的遊戲品牌，以最大誠意感謝《新楓之谷》玩家長久以來的支持與鼓勵，此外，同步舉辦「New Age版本發佈會」，韓國楓之谷首席總監姜原基與楓之谷海外總監李相賢親自來台，為玩家們帶來全球首發的海外新職業資訊，祭出有史以來最強的改版禮包，展現滿滿誠意，與玩家一齊迎接歷年最強改版。
活動現場外圍有大量粉絲排隊準備購買從韓國空運來台的週邊，不少人都是大器掃貨！就有粉絲敲碗：「週邊太少，買不夠！」。活動現場還有人特意裝扮成遊戲角色一起參與盛會。玩家Vick激動表示，會來參加這個活動原因很單純「因為新楓之谷好玩啊！」陸陸續續玩了10多年，一聽到「楓潮派對」活動開辦就立即搶票，而且還不忘貼心的幫女友也搶一張，女友也因此入坑成為粉絲。另外還有劉小姐，從小學三年級開始玩《新楓之谷》可說是陪伴她長大，這次想要實際到現場重溫遊戲帶來的感動，再加上有新改版開放六轉讓她相當期待，所以第一時間就決定要到現場。