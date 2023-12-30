陳昇慟別摯友蕭言中！自爆斷聯辛龍　最後約定曝光

陳昇將在明（31）日舉行第30年的跨年演唱會「望鄉」，今（30）日他與新寶島康樂隊在台北國際會議中心進行總彩排。受訪時，談到好友辛龍近況，陳昇表示已經有2、3年沒與對方聯繫，當場反問媒體：「他還好嗎？」除了經歷「#MeToo」風波，陳昇還慟別摯友蕭言中，讓他今天感觸格外多。
記者吳雨婕／台北報導
陳昇今年陷入「#MeToo」風波中，回顧今年，陳昇心有戚戚焉的表示：「如果沒有這些風風雨雨，怎麼能堪稱一個曼妙的人生呢？」對於未來認為每一天都認為好好過日常，就像對於跨年演唱會現在也不會給自己有太大的壓力。而被問到跨年演唱會預計還會辦到何時？陳昇開玩笑說：「沒有特別設想會唱到幾年，他（蕭言中）現在連呼吸都懶了，那我還要唱嗎？」隨後表示，有答應蕭言中要再唱20年，言下之意，是會繼續唱下去。
此外，陳昇好友辛龍曾參加過幾次他的跨年演唱會，這幾年因為喪妻之痛，淡出演藝圈，陳昇受訪時提到，與辛龍已經2、3年沒有聯絡，不忘喊話，如果辛龍想要來演唱會，隨時都歡迎，「老朋友刷臉就可以進來了，這是一個派對。」
總彩排結束後，陳昇也表達對歌迷多年來的支持與愛護之情。陳昇表示：「感謝歌迷們陪伴我們度過這30年。」這30年來與歌迷們共同創造了太多美好的回憶，希望這場演唱會能成為大家美好跨年回憶的一部分。近年陳昇每日維持運動習慣，除了每日游泳之外，跨年演唱會彩排前幾日還跟弟弟一起去金寶山騎腳踏車，兩個人總是會比輸贏，誰也不認輸。聊起今年的跨年演唱會，陳昇表示：「這個派對時間地點都不變，歡迎歌迷與好朋友們一起加入聚會，我遠在美國的家人也回來了，大家都聚在一起，很溫馨。」
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