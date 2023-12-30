2024新年快樂！「12星座」跨年運勢出爐了　出門狂歡前先必看

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牡羊座
你的心情是快樂的，特別想要參加各種熱鬧的派對活動，提醒你一個重點，在歡樂享受聽音樂的時刻，喝酒 要有所節制，否則容易酒後誤事，樂極生悲，參加派對請看好你的錢包，容易發生遺失帽子、圍巾或錢包的倒霉事。
金牛座
你的心情非常快樂，所有樂觀的事情都會在這個週末發生，週末適合參加朋友組織的派對活動，可以一起去看煙火，一起 舉辦跨年派對，或是參加元旦升旗看日出的活動，金牛座喜歡和朋友一起分享快樂的事情，在2023年的最後一個週末，你的戀情也會出現新的奇蹟。
雙子座
這一個週末你的守護星仍然處於逆行的狀態，水星逆行將會在2024年的1月1號結束，在這個週末請 你要注意參加各種戶外活動，小心交通安全，千萬不要匆匆忙忙地趕行程，否則容易發生交通的小碰撞。 迎接2023年的最後一個週末，既興奮又期待，你很清楚的知道未來運勢即將翻篇，更強大的自信以及更樂觀的自己即將出現，感情也有復合的機會。
巨蟹座
最近你的能量和諧，有非常好的戀愛機會，在跨年派對當中，你會是舞池中最亮眼的星星，新的戀情有可能在這個週末展開，你會遇到一個年紀比你大的對象，對方也是想要發展真摯感情的人，在彼此都懷抱著浪漫溫馨甜蜜的新年願望下，跨年的派對是認識未來 伴侶的最佳場所。
獅子座
你這個週末的運勢非常的和諧，快樂的事情，幸運的事情，美好的事情都會降臨你的生命中。 尤其是你的感情和偏財運氣，會讓你驚奇，覺得生命當中的奇蹟終於實現。 週末如果有經過彩票行，或是參加朋友所舉辦的跨年派對，記得把自己打扮的亮眼時尚，會遇到生命當中的真命天子，為2023年留下美好的記憶，在派對中享受 各種美食，拍攝美麗的照片，讓身邊朋友羨慕你。
處女座
當別人參加跨年煙火的時刻，你可以和家人一起享受美味的跨年晚餐，訂一家美味的餐廳，享受美食，飲著 美酒，聽著音樂，看著喜歡的電影，一家人團聚在一起，既溫馨又和平，這種屬於自己幸福的小天地，不用去外面人擠人，吹冷風，大排長龍的等捷運，或 是塞在大馬路上面，你懂得為自己營造生活當中的小確信，在加跨年，跟家人在一起，也是無比幸福幸運的事。
天秤座
你的心情是平靜的，不太想參加太熱鬧的派對活動，你更喜歡和幾個知心好友一起聊天，分享彼此的心事 和感受。 你的人際關係非常和諧，朋友都很尊重你的意見和喜好，不會強迫你做不想做的事情。 你的戀愛運也很穩定，如果有固定的另一半，你們可以一起規劃新年的旅行計畫，或是討論未來的生活規劃。 如果是單身的天秤座，你不會急於尋找戀愛對象，你相信緣分會在適當的時候出現。
天蠍座
你的心情是熱情的，想要盡情享受跨年的氣氛和樂趣。 你會想要參加各種不同風格的派對活動，體驗新鮮刺激的事物。 你的魅力非常高，會吸引很多人的目光和注意。 你的戀愛運也很旺盛，有可能在派對中邂逅一個讓你心動的人，或是和現任情人增進彼此的感情。 你也會想要在跨年時刻許下一個重要的願望，希望在新的一年裡能夠實現自己的夢想和目標。
射手座
跨年的週末會迎來非常旺盛的桃花運，跟情人一起共度週末的朋友，這種甜蜜溫馨幸福的感覺，在彼此心中都 種下暖暖的愛意，會是一次非常成功的約會，跨年週末有什麼好玩的好吃的有趣的活動，你都想要參與心情是非常期待的，除了參加跨年的煙火派對之外 ，也想在第二天2024年1月1日，元旦早晨，參加升旗典禮或是起個大早和朋友一起去吃早餐，會有一場豐富的周末假期。
摩羯座
最近也是你的生日月份，整體來說心情非常的愉快，週末有非常好的戀愛運，適合跟朋友一起聚會，週末聚會最 開心的事情就是吃吃喝喝常常跳跳，享受難得的輕鬆和派對時刻，在歡樂氣氛當中，你的戀愛運和朋友運也是非常好的，單身的朋友有機會遇到心儀的對象，戀愛中的情人也 可以透過互贈禮物或過夜約會而有一個浪漫溫馨甜蜜的週末時光。
水瓶座
你的心情是非常快樂的，期待成為派對當中最亮眼的那個焦點。 會想在跨年週末把自己打扮得非常漂亮，非常具有吸引力，以最開心的狀態迎接跨年時刻，派對當中吃吃喝喝享受美食與甜點這是最幸福的人生，週末也適合和朋友一起相約在 飯店度過跨年夜，這種快樂期待興奮的心情會為2024年招來好運。
雙魚座
由於天體行星的角度對你有利，這個週末是桃花運最旺盛的時候，參加派對交換禮物的環節，有機會抽得大獎，如果 派對有舉辦摸彩活動，記得一定要堅持到最後，因為你的偏財運和手氣，確實是十二星座當中最好的，週末在朋友互相介紹的情況下，有機會認識到感覺來電的異性朋友 ，如果對方是外地來的，千萬不要錯過談一場異地之戀或是異國之戀的機會，對方的年紀比你大，剛好可以給你一種成熟愛情的安全感。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。