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總統辯論／侯友宜批民進黨執政變相廢死　柯文哲提終身監禁解方

▲總統候選人辯論會在交互詰問部分，侯友宜第2次提問把廢死議題搬上檯面，他批評民進黨變相廢死，賴清德反駁，至於柯文哲則提「終身監禁」解方。（圖／台北市攝影記者聯誼會）
▲總統候選人辯論會在交互詰問部分，侯友宜第2次提問把廢死議題搬上檯面，他批評民進黨變相廢死，賴清德反駁，至於柯文哲則提「終身監禁」解方。（圖／台北市攝影記者聯誼會）

記者許家禎／台北報導

2024唯一總統候選人電視辯論會今（30）日下午2點登場，在交互詰問部分，侯友宜第2次提問把廢死議題搬上檯面，他說台灣民意有8成支持死刑、反對廢死。侯說自己反對廢死、堅持司法正義，批評民進黨執政變相廢死，但賴清德回應，台灣沒有廢死，台灣在死刑執行上有很縝密的程序。柯文哲則說要折衷解決這個問題的答案，只有終身監禁。

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民眾黨總統候選人柯文哲、民進黨總統候選人賴清德、國民黨總統候選人侯友宜今天下午2時出席由11家媒體合辦、在公視製播的總統候選人電視辯論會。第1階段「申論」的發言順序，依序為賴清德、侯友宜、柯文哲，接著第2階段由5家媒體代表提問，第3階段則是交叉詰問，最後第4階段「結論」，發言順序則為柯文哲、侯友宜、賴清德。

在第3階段交叉詰問上，侯友宜第2次提問，把廢死議題搬上檯面，他說台灣民意有8成支持死刑、反對廢死，他自己是社會治安守護者、堅持司法正義、保護受害者是永遠不變的。民進黨執政期間只有執行過2件，還有38件還未執行，根本等於變相廢死。

賴清德回應，台灣沒有廢死，這不僅在台灣，在國際上也談很久，任何地方廢死都要有高度社會共識。2009年台灣施行人權兩公約，也是從馬英九前總統時代開始，他要求在死刑的執行上要嚴謹、從人權角度，台灣司法在死刑執行上有很縝密的程序。

賴清德表示很多人不希望廢除死刑，他理解大家心中的不安，但還是希望能回到問題源頭來改善，最好的是社會政策來做改善，他承認有些不足，所以地方與中央應該共同合作，面對問題讓社會力量來參與討論。

賴清德也回應侯友宜提問，2014年有沒有到上海接受落地招待？他駁斥沒有，強調是因為畫家陳澄波冥誕到五個城市巡迴，他當時做為台南市長前往上海都是公務預算。而針對侯友宜房產爭議，他反批侯明明手上都有都市計畫檢討的權利，但都沒有提過。

針對死刑爭議，柯文哲則說，這在台灣爭議很大，但也很難得有一個公共政策共識那麼高，其實這跟華人社會的政治文化基礎有關，跟美國就很不一樣，美國強調獨立、自由，所以槍枝禁不掉、也戴不了口罩。因此，他認為在特殊的文化基礎上要解決這個紛爭的折衷答案只有一個，就是終身監禁，且不能放出來。

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