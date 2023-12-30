李芷婷好久不見！登「楓潮派對」熱唱　近況曝光

「NEW AGE 2023 楓潮派對 再．超越」活動於今（30）日在台北流行音樂中心登場，U:NUS、幽靈水晶、禪波ZENBØ及蛋頭、馮玟璇、李芷婷等人都擔任表演嘉賓。李芷婷則是活動的壓軸表演歌手，熱力演唱全新遊戲主題曲〈楓樹下的冒險〉，在表演舞台上，她狀態極佳，似乎一掃先前的陰霾。
記者吳雨婕／台北報導
「幽靈水晶」特別Cosplay還原《新楓之谷》中的遊戲角色「天使破壞者」，除了第一段的〈天使破壞者〉主題曲演出，這次活動還特別準備了舞團應援活動，團員芝婷透露過去「幽靈水晶」的表演大多都是以單純的唱跳為主，很少是有故事性的演出，這次表演除飾演遊戲角色，還要結合故事內容，呈現遊戲中的世界觀，讓演出內容更豐富及有深度，她說非常有挑戰性，練得很辛苦但也很過癮。
饒舌新星禪波ZENBØ及蛋頭現場直接來一場RAP BATTLE，兩人透過歌詞互相對抗，演繹遊戲中的故事大綱；去年8月以「天王星」身分擔任「楓潮大使」的蔡承祐、高有翔、高胥崴、吳昱廷，如今也以「U:NUS」的身分再度出席活動，演唱當初為遊戲打造的楓潮主題曲〈Level UP〉，炒熱現場氣氛。
活動尾聲由歌手李芷婷擔任壓軸演出嘉賓，她身穿銀色、黑色的皮衣勁裝登場，踩著超高的桃紅色高跟鞋，一掃先前的陰霾，一上台就興奮對台下粉絲喊道：「雙手借給我好嗎！」接著熱情演唱歌曲〈A WHOLE NEW WORLD〉，在活動最後則是演唱遊戲最新主題曲〈楓樹下的冒險〉，青春熱血的曲風加上貼近遊戲內容的歌詞，與玩家共同回憶18年來的感動。
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