101跨年完有點餓！台北10家餐廳開到凌晨　王品2品牌延至凌晨3點

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一蘭拉麵因應跨年連假特別24小時營業，在台北有本店與別館兩間分店，正好都在信義區，是跨完年後吃宵夜的作家去處。主打九州口味的豚骨拉麵，100%使用豚骨熬製而成，利用特有技術將腥味完全去除，並保有豚骨本身的美味。最大特色除了像是自修教室的個人隔間座位之外，還可以「客製化」由顧客選擇湯頭濃度、麵條硬度、加辣的程度等。
店家資訊：
店名：一蘭拉麵台灣台北本店
地址：台北市信義區松仁路97號
電話：(02)2758-3868
店名：一蘭拉麵台灣台北本店別館
地址:台北市信義區松壽路11號B1F（新光三越信義新天地 A11）
電話:02-2729-9866
📍京星港式飲茶
在東區經營多年的24小時京星港式飲茶，是許多夜貓族吃宵夜的好去處，包含早餐、午晚餐甚至喝個下午也都可以。不過，Part2已在今年3月熄燈，目前僅有位於敦化南路一段、順成蛋糕樓上的Part1。另外還有南京東路上的分店。
店家資訊：
京星港式飲茶Part1
地址：台北市大安區敦化南路1段216號2樓
電話：02-2741-2625
京星港式飲茶
地址：台北市中山區南京東路一段92號2樓&3樓
電話：02-2568-3378
📍海底撈
全台有多家分店的海底撈，營業到凌晨3點或4點，今年在ATT 4 FUN的分店已歇業，並搬到台北微風南山B2，想去吃麻辣鍋續攤，別跑錯地點。台北除了信義店，海底撈在還有京站店、西門店及慶城店。
店家資訊：
詳洽官網各分店
📍阿財虱目魚
位於西門町內江街的阿財虱目魚，營業時間是從晚上22:00開始到凌晨4:30，但是幾乎每天21:30左右就已出現排隊人潮，招牌菜是虱目魚肚、滷肉飯、蚵仔酥等。
店家資訊：
店名：阿財虱目魚
地址：台北市萬華區內江街53號
電話：02 2370 3378
📍雅香石頭火鍋
位在西門町的老字號自助式石頭火鍋「雅香」，已開業50年，最大特色是營業到凌晨3:00，後來在雙北也開設多家分店。這裡的用餐方式是先跟服務人員點肉類，選擇是否要加入乾魷魚，接著其餘食材包含蔬菜、火鍋料等，皆採取自助式，顧客自行去冰箱拿取，最後結帳時會以盤子的花樣作區別，價格每盤大約30~100元。
店家資訊
店名：雅香石頭火鍋西門總店
地址：台北市萬華區成都路159號
電話：02-2381-0255
📍林東芳牛肉麵
曾被CNN評為台北必吃牛肉麵，也曾獲得米其林必比登推薦，經過多次搬家，現址在八德路上，營業時間從早上11：00到凌晨3：00，半夜也可吃到現煮的暖胃牛肉麵。
店家資訊
地址：台北市中山區八德路二段322號
電話：02 2752 2556
📍王品集團（尬鍋、和牛涮、青花驕、嚮辣西門店）
王品集團旗下4品牌，都於跨年連假中延長營業時間，像是即日起-12月31日「尬鍋」全台門店都將開到凌晨2:00。「和牛涮」部份門店最晚營業到半夜2:30。而營業到最晚的是「青花驕」全台門店、「嚮辣」西門店，將一路營業到凌晨3:00。