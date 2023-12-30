T1／台新雙洋將合砍65分無用！106：109惜敗海神　苦吞近期5連敗

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第二節比賽開始，戰神丁聖儒、強森、麥卡利等人輪流在外線發難，強森次節獨得11分，麥卡利單節也攻下12分、半場打完麥卡利已砍下23分為全場最高。儘管海神這邊布銳克曼手感也火燙，單節貢獻10分，仍舊抵擋不住戰神眾將猛攻，第二節戰神打出一波30:22攻勢，半場結束戰神以54:50領先。
雙方易籃後再戰，海神迅速調整狀態，庫薩斯率先在禁區拋投得手，隨後持續在禁區發威，屢次靠著身材優勢強打得手，海神又將比數再度超前。雙方持續激戰，海神把握住對手多次失誤機會，以及自身空檔把握度佳，三節結束海神將比分反超為82:74。
來到末節戰神力拼反撲，丁聖儒三分線出手要到犯規，但他3罰僅中1，不過戰神靠著麥卡利、強森輪流強攻得手，以及曹薰襄外圍發火，戰神一度將比分追近至3分。暫停結束後海神迅速回穩，靠著于煥亞、瓊斯、胡瓏貿接連得分，打出一波8:0攻勢，比分最多也被拉開至13分差，戰神終場前一路猛追，試圖力挽狂瀾，強森三分外線命中將比分追近到1分差，但布銳克曼隨後把握住2罰機會，強森終場前倉促出手未進，終場全家海神就以109:106驚險擊敗台北台新戰神，收下近期3連勝，至於主場作戰的戰神則是苦吞5連敗。
海神此役以庫薩斯表現最佳，貢獻29分12籃板4助攻，布銳克曼26分6籃板14助攻、胡瓏貿18分8籃板5助攻。
戰神則以麥卡利單場砍下32分15籃板6助攻，得分為賽季次高，強森33分6籃板，傷癒歸隊的曹薰襄挹注15分3籃板5助攻。
此外，今天是台新戰神的「好球再現」及「戰神無車日」活動，鼓勵球迷朋友將家中廢棄球類洩氣帶至活動攤位，或響應戰神無車日，觀賽當日搭乘大眾運輸工具、騎腳踏車或是走路到球場，持球票於無車日背板前拍照並完成指定任務後，就能夠獲得抽獎機會。
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