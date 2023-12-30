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T1／台新雙洋將合砍65分無用！106：109惜敗海神　苦吞近期5連敗

▲台新麥卡利、強森合砍65分無用，台北台新戰神苦吞五連敗。（圖／T1聯盟提供）
▲台新麥卡利、強森合砍65分無用，台北台新戰神苦吞五連敗。（圖／T1聯盟提供）

實習記者陳品翔/綜合報導

T1聯盟今(30)日迎來台北台新戰神對決高雄全家海神的「雙神對決」，雙方賽前對戰成績一勝一負，誰能贏得本場比賽勝利就能取得對戰優勢。儘管台新麥卡利、強森合砍65分，但海神布銳克曼在終場前把握機會2罰俱中鎖定勝局，最終高雄海神以109:106擊敗台北戰神。

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開賽海神手感火燙，于煥亞開局隨即投進三分球為比賽揭開序幕，隨後胡瓏貿靠著抄截快攻要到犯規完成三分打，以及在外線得手，單節進帳7分，海神第一節全員皆兵，共有7名球員有得分紀錄。但戰神也不甘示弱，球隊第一得分點麥卡利進帳11分，傷癒歸隊的曹薰襄也貢獻4分，第一節比賽結束海神暫時以28:24領先戰神。

第二節比賽開始，戰神丁聖儒、強森、麥卡利等人輪流在外線發難，強森次節獨得11分，麥卡利單節也攻下12分、半場打完麥卡利已砍下23分為全場最高。儘管海神這邊布銳克曼手感也火燙，單節貢獻10分，仍舊抵擋不住戰神眾將猛攻，第二節戰神打出一波30:22攻勢，半場結束戰神以54:50領先。

雙方易籃後再戰，海神迅速調整狀態，庫薩斯率先在禁區拋投得手，隨後持續在禁區發威，屢次靠著身材優勢強打得手，海神又將比數再度超前。雙方持續激戰，海神把握住對手多次失誤機會，以及自身空檔把握度佳，三節結束海神將比分反超為82:74。

來到末節戰神力拼反撲，丁聖儒三分線出手要到犯規，但他3罰僅中1，不過戰神靠著麥卡利、強森輪流強攻得手，以及曹薰襄外圍發火，戰神一度將比分追近至3分。暫停結束後海神迅速回穩，靠著于煥亞、瓊斯、胡瓏貿接連得分，打出一波8:0攻勢，比分最多也被拉開至13分差，戰神終場前一路猛追，試圖力挽狂瀾，強森三分外線命中將比分追近到1分差，但布銳克曼隨後把握住2罰機會，強森終場前倉促出手未進，終場全家海神就以109:106驚險擊敗台北台新戰神，收下近期3連勝，至於主場作戰的戰神則是苦吞5連敗。

海神此役以庫薩斯表現最佳，貢獻29分12籃板4助攻，布銳克曼26分6籃板14助攻、胡瓏貿18分8籃板5助攻。

戰神則以麥卡利單場砍下32分15籃板6助攻，得分為賽季次高，強森33分6籃板，傷癒歸隊的曹薰襄挹注15分3籃板5助攻。

此外，今天是台新戰神的「好球再現」及「戰神無車日」活動，鼓勵球迷朋友將家中廢棄球類洩氣帶至活動攤位，或響應戰神無車日，觀賽當日搭乘大眾運輸工具、騎腳踏車或是走路到球場，持球票於無車日背板前拍照並完成指定任務後，就能夠獲得抽獎機會。

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